Horóscopo Chino: las predicciones para cada signo en el año de la Cabra de Fuego

Ludovica Squirru Dari adelantó las predicciones de su Horóscopo Chino 2027 para cada animal en el Año de la Cabra de Fuego.
El 6 de febrero de 2027, comenzará el año 4724 en el calendario chino tradicional, una etapa que marcará el reinado de la Cabra de Fuego, que llega después del año del Caballo de Fuego.
Este nuevo ciclo, deparará nuevos desafíos para los “animales del zoológico”, según adelanta la astróloga Ludovica Squirru en su Horóscopo Chino 2027, publicado este octubre por Ediciones B. En él, reúne las predicciones en Año de la Cabra de Fuego basadas en la intuición, el I Ching y el Bazi.
Luego de un tiempo de “galope” marcado por la regencia del caballo, Ludovica anticipa que el tiempo de la cabra propone un andar “más armónico” para tomar decisiones más sabias.
“¿A quiénes queremos cerca en el año de la cabra? ¿De quién tendremos que tomar distancia? Estas son preguntas que debemos hacernos en todos los planos: el amor, la amistad, la familia, el trabajo y, también, a quiénes elegimos para que gobiernen nuestros destinos”, advierte Squirru.
Para la autora, que publica su Horóscopo Chino desde 1984, “será un año para limpiar energías. La cabra es un signo que necesita vivir armoniosamente en la naturaleza, rodearse de belleza y arte, de gente que pueda cooperar en comunidad transmitiendo conocimientos y sabiduría".
Además del ejemplar con las predicciones para el transcurrir caprino, esta nueva edición también tiene su Agenda 2027. Cabra de Fuego: un objeto pensado por Ludovica “para organizar todo el año y tomar decisiones más conscientes en el día a día”. Contiene predicciones y consejos basados en el I Ching e ilustraciones originales del artista plástico Juan Marchesi.
Las predicciones para cada animal
Rata. Por las ratas con las que he podido hablar, conectar, intuir, sé que están en un punto de inflexión en la vida, en el que su destino se definirá entre el año del caballo y el de la cabra de fuego.
Su estadía en el inframundo en los últimos dos años ha sido muy dura, una experiencia inédita, trascendental para el signo más resiliente, difícil de atrapar aun con las más sofisticadas trampas, emboscadas, o venenos que se hayan inventado.
Han pasado por pruebas y un peaje kármico inédito en su ADN. Su rol de innovadora, kamikaze, maga, alquimista se detuvo para reformular su existencia.
Su vida atravesó tempestades, quiebres, rupturas afectivas, estafas, pérdidas de amigos, soledad, desconexión con el mundo exterior, depresión, adicciones en aumento, y la desilusión en la fe que tuvo en ciertos personajes de la política, que atravesaron impunemente los límites de la confianza popular. Omomom. La liberación llega por su foco puesto en su propio salvataje.
Para el búfalo. La cabra es el signo opuesto al búfalo. En la tradición china, dicen que el de tu opuesto puede ser el mejor o el peor año de tu vida. Durante el tsunami del año del caballo, el buey tuvo que pasar una larga temporada viviendo en el inframundo, enfrentando duelos, pérdidas varias, soledad, rachas de buena suerte y de sequía.
Llegará extenuado al 6 de febrero de 2027, a aceptar que durante este año sus planes se desviarán, habrá demoras, obstáculos, enfrentamientos familiares que lo debilitarán, y tendrá heridas que afectarán su salud holística. El caos mundial y el nacional lo aturdirán y necesitará buscar un refugio en la naturaleza para ordenar su vida, que cambió para siempre.
Se le abrirá una gran posibilidad de cambio. Dependerá de usted si quiere seguir en una etapa que terminó, añorando el pasado y atado a los recuerdos, o salir del rol de “yo puedo” para adaptarse a las señales que marcan su camino.
Para el tigre. El año de la cabra de fuego será para muchos tigres un pasaporte a un cambio de rumbo radical, profundo, consciente. Ha estirado la cuerda más de lo posible en sus vicios, placeres, aventuras y conquistas con sus grandes hazañas. Necesitará una tregua, un espacio para domesticarse y saciar su sed de ser el rey y demostrarlo.
El tigre que haya logrado meditar, retirarse a tiempo de proezas que lo movilizaron más por el ego que por soluciones al prójimo deberá resetear sus acciones. Su caudal eólico, solar y lunar cargará pilas para los desafíos que le esperan en la pareja, la familia, y en el ámbito laboral.
Conejo: Cambios de roles en la familia modificaron su statu quo. Debió dejar un lugar donde empezó a imaginar su nueva vida, asistió a gente amiga y cercana por temas de salud, visitó al zoo en el exterior integrando antiguos lazos que se habían interrumpido en la vida, y siguió siendo un mago para distribuir su capacidad creativa en la pareja, el trabajo y la comunidad.
Llegará al año de la cabra con la inocencia y el corazón alegre para asumir nuevos desafíos. El mundo le pedirá que participe en ONG, fundaciones para los combatientes de las últimas guerras, de los excluidos del planeta, de los migrantes climáticos. Podrá ser un espejo de un lago traslúcido de la Patagonia para estar a la altura de su rango, despojado de intereses económicos y de arribismo político.
Su corazón estará libre y atento al cambio mundial. Hay que ponerse al servicio de los más necesitados, los que están debajo de la línea de pobreza, y de los que sufren carencias en las necesidades básicas.
Predicciones para el dragón. A ustedes, el padre cielo les anuncia un inicio de ordenamiento −como en el Big Bang− de los mensajes celestiales, de los dioses y de los planetas. Su vida estará en transición de un gran ciclo que cerraron hacia el nuevo, que comenzará en el reinado de la cabra de fuego.
La sabiduría los acompaña y son guías innatos del prójimo, pero este año tendrán que estar más abiertos a recibir ayuda de gente que los conoce muy bien, los orienta y los hace aterrizar en un valle pródigo en alimentos cultivados por la comunidad, en ideas renovadoras de permacultura, indumentaria, decoración, feng shui, cambios en los hábitos y costumbres para frenar la contaminación ambiental, el cambio climático, y ser parte de la revolución afectiva que marcará su vida.
Su corazón estará atrapado en situaciones del pasado y debe#rá aceptar que no nació para sufrir y transmutar esas circunstancias practicando sus métodos de desapego.
Predicciones para la serpiente. El ofidio –en todas sus variedades y especies– ha atravesado el año del caballo de fuego con perfil bajo, cautela, intentando pasar inadvertido a pesar de que siguió enroscando nuevas víctimas fuera de la madriguera.
Su naturaleza solitaria, autista y egoísta lo colocó en una posición que durante el año de la cabra cambiará radicalmente. Se acercará a la comunidad de los hombres y ofrecerá sus servicios con entusiasmo, solidaridad y originalidad.
La situación personal ha deteriorado su autoestima y aceptará trabajos físicos, manuales, de IA, de contacto con la gente en grupos de viaje, autoayuda y estrategia de organización política. Se abrirá al servicio de los más necesitados con ayuda real de sobrevivencia, informática, climatología, y la mutación de las especies.
Sabe que por su ego y sobrevaloración personal perdió oportunidades que no volverán, y rebobinará sus acciones para encauzarlas al servicio del prójimo.
Predicciones para el caballo. El aprendizaje de su año le cambió el GPS de su vida. De tener −no todos, pero la mayoría− una personalidad light, egoísta, de anteponer siempre sus necesidades, antojos, gustos, pasó a pensar más en el zoo, en los amigos de toda la vida que lo sostuvieron y lo alentaron.
Así, comenzó a compartir sus problemas, a dar su tiempo y energía, a hacer trueque material y energético, a integrar fundaciones, ONG, misiones humanitarias y a realizar donaciones. El caballo pegará un salto cuántico en su crecimiento material y económico. Podrá vislumbrar intuitivamente qué negocios serán prósperos y apostar con éxito, ampliando su patrimonio.
Predicciones para la cabra. El caballo es el guía, conductor, faro, líder, y la cabra la que da consejos, cocina, hace las labores domésticas, embellece el espacio con su arte, buen humor e ideas originales.
Son grandes compinches: cuentan el uno con el otro, y por eso el caballo le dará oportunidades para que crezca, se luzca, reciba honores y llegue a su año liviana de equipaje, con proyectos creativos y de cambios internos que serán parte del desafío que se propuso.
El mundo y el país cambiaron por la integración a la vida cotidiana de la IA, de la tecnología, de los robots, que son lo opuesto a la cabra y su humanidad. Vivirá una lucha interna entre el deber, su vida diaria, las funciones dentro de la constelación familiar, en la escuela, en los estudios que forman parte de su mundo y su desarrollo personal, y evaluará cómo exponerlos en la sociedad, en los medios de comunicación, en conferencias y debates que tendrá en el mundo.
Predicciones para el mono. El i ching les dice a los monos que el año de la cabra será un tiempo de viajes internos y externos que pulirán como orfebres lo que aún nos falta descubrir para aterrizar livianos de equipaje hacia nuestro año, si llegamos: 2028, año del mono de tierra.
El año del caballo de fuego dejará huellas físicas, mentales, emocionales, nuevas técnicas de autoayuda en el ADN y en el alma, que necesitará de grupos en los cuales compartir experiencias paranormales que tendrán más credibilidad en la sociedad. Los viajes fueron, son y serán la sal de la vida para los simios.
Gallo: Su vulnerabilidad emergió después de años de sostener, aguantar, negar, esconder los síntomas en su sistema emocional, y el año de la cabra sacará la ira, la rabia, la frustración de planes que se evaporaron.
La merma en todo requiere autocompasión, resignación, humildad y una temporada de restricción en lo que más le gustaba hacer, comer, y disfrutar. Es un retiro del mundanal caos hacia su centro y eje. Es un viaje solo, y por momentos muy bien acompañado, sin expectativas, sumando más que restando cada grano de maíz que tenga en el gallinero. Su mirada holística será creativa en el momento de escribirlo o filmarlo.
Sabe que llegó el momento de confiar en su intuición y dejar atrás mandatos o responsabilidades que lo encasillaron en roles antisistémicos
Para el perro. En el año de la cabra, el perro sentirá que tiene serenidad, convicción, aplomo para tomar decisiones inteligentes y no desviarse del camino. Ha cumplido con la constelación familiar que lo mantuvo desde joven muy ocupado con solucionar y resolver cada problema que aparecía, postergando su realización personal.
Sus necesidades básicas estarán cubiertas y tendrá tiempo para entresoñar un oasis para compartir con su gran amor, a veces prohibido, pero como no tiene prejuicios morales, solo deseará indexar el tiempo perdido.
Está desilusionado de la política, de la manipulación del poder y de la energía que desgasta antes de empezar con las cosas de su vida. Su escepticismo crecerá en el año de la cabra, que lo tentará con vicios y placeres que podrían llevarlo a la ruina.
Predicciones para el chancho. El año equino fue un huracán que desató su autoestima, su balance del tiempo, sus proyectos encajonados por falta de iniciativa, por miedo a salir del chiquero a proponer su autogestión o por sentir que nadie está interesado en su oficio, arte y espíritu de transformación.
El año de la cabra beneficiará al chancho si comienza a resetearse por reconocer su abandono y sus lugares de confort, que ya se evaporan como pompas de jabón. Empezará por romper el chanchito y ver con qué monedas cuentas.