Buscan a una joven de 18 años que desapareció en una localidad entrerriana

La Jefatura Departamental Gualeguay solicitó colaboración para localizar a Ludmila Ramírez, de 18 años. Difundieron fotografías y características físicas para facilitar su búsqueda.
La Jefatura Departamental de Policía de Gualeguay solicitó la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Ludmila Ramírez, una joven de 18 años. A través de un pedido de difusión, las autoridades compartieron fotografías y una descripción física para facilitar su localización.
Según la información difundida, la joven es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros de altura, tiene tez trigueña y cabello oscuro, lacio y largo hasta los hombros, con flequillo.
Desde la Jefatura Departamental Gualeguay difundieron dos imágenes de Ludmila con el objetivo de que la comunidad pueda reconocerla y aportar información que permita establecer su paradero.
Hasta el momento, en el pedido difundido no se precisaron las circunstancias de su ausencia ni cuándo fue vista por última vez.
Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique con la dependencia policial más cercana.