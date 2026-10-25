Paraná: un hombre ingresó al Hospital San Martín con una herida de arma de fuego

Un hombre de 42 años ingresó este domingo por la tarde al Hospital San Martín de Paraná con una herida de arma de fuego en el muslo de la pierna derecha. El hecho habría ocurrido en el barrio Macarone, aunque no se pudo establecer el lugar exacto ni las circunstancias en las que resultó lesionado, publicó Reporte 100.7.

Según se informó, personal policial tomó conocimiento de la situación a partir de un aviso de la División 911. Posteriormente, desde el destacamento del hospital comunicaron el ingreso del hombre, quien fue trasladado al centro de salud por su sobrino en un vehículo particular.

Imagen de archivo

Qué dijo el hombre herido

De acuerdo con lo manifestado por el lesionado, caminaba cuando sintió un ardor en una de sus piernas y advirtió que estaba sangrando. La herida se encontraba en el muslo derecho y habría sido provocada por un disparo de arma de fuego.

Desde la fuerza indicaron que tanto el hombre como sus familiares expresaron que no querían la intervención policial. Además, no aportaron información sobre quién habría efectuado el disparo ni precisaron el lugar donde ocurrió el episodio.

Intervención judicial

La situación fue puesta en conocimiento de la fiscal en turno, quien dispuso la realización de las actuaciones correspondientes para avanzar con el procedimiento.

Asimismo, ordenó que, en caso de extraerse el proyectil durante la atención médica, sea secuestrado conforme al protocolo establecido.

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En cuanto al estado de salud del hombre, desde el destacamento policial del Hospital San Martín señalaron que presentaría una posible fractura de fémur y que aguardaba ser sometido a una cirugía.

Por el momento, no trascendieron datos sobre el autor del disparo ni sobre las circunstancias en las que se produjo el hecho.