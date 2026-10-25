 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Hacían maniobras peligrosas, fueron interceptados por la Policía y quemaron la moto en la que circulaban

El conductor, de 16 años, circulaba junto a una adolescente de 14 y formaba parte de un grupo de motociclistas que conducían de forma temeraria. Ambos intentaron escapar, pero fueron interceptados por los efectivos y entregados a sus progenitores.

25 de Octubre de 2026
Los adolescentes fueron interceptados por la policía
Los adolescentes fueron interceptados por la policía Foto: Jefatura Departamental Tala

El conductor, de 16 años, circulaba junto a una adolescente de 14 y formaba parte de un grupo de motociclistas que conducían de forma temeraria. Ambos intentaron escapar, pero fueron interceptados por los efectivos y entregados a sus progenitores.

Un procedimiento policial en Rosario del Tala terminó con una motocicleta incendiada y dos adolescentes identificados, luego de que uno de ellos prendiera fuego el rodado cuando los efectivos intentaban identificarlo. El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado, en el marco de un operativo preventivo ante las maniobras peligrosas que realizaba un grupo de motociclistas.

 

Según informó la Jefatura Departamental Tala, el hecho se registró alrededor de las 00:30, cuando personal policial recorría calle 1.º de Mayo, entre Rivadavia y Basavilbaso. En ese sector, los uniformados observaron a unos siete motociclistas que circulaban a gran velocidad, la mayoría sin luces y provocando ruidos molestos.

Foto: Jefatura Departamental Tala
Foto: Jefatura Departamental Tala

 

 

Al advertir la presencia policial, los conductores comenzaron a dispersarse por distintas calles para evitar ser identificados.

 

Prendió fuego la moto durante el procedimiento

 

En medio de la huida, una de las motocicletas, en la que viajaban dos personas, ingresó a una obra en construcción ubicada sobre calle 1.º de Mayo. Cuando los efectivos avanzaron por un pasillo para identificar a los ocupantes, el conductor prendió fuego el vehículo. La acción puso en riesgo tanto a los adolescentes como al personal policial que intervenía en el lugar.

 

Tras incendiar la motocicleta, ambos intentaron escapar corriendo hacia una esquina cercana. Sin embargo, los uniformados lograron alcanzarlos y reducirlos.

Los adolescentes fueron entregados a sus familias

 

Una vez identificados, los efectivos establecieron que se trataba de un adolescente de 16 años, que conducía la moto, y una adolescente de 14 años que lo acompañaba.

 

En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes, con conocimiento de la Fiscalía en turno. También intervino personal del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF).

 

Finalmente, ambos adolescentes fueron entregados a sus progenitores, mientras que la motocicleta quedó secuestrada en el marco de una causa iniciada por los presuntos delitos de daño y resistencia a la autoridad.

Temas:

maniobras peligrosas Rosario del Tala adolescentes
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso