Real Madrid venció 2-1 a Barcelona con un doblete de Mbappé y le quitó el invicto

Real Madrid derrotó 2-1 a Barcelona en el Camp Nou, con dos goles de Kylian Mbappé. El equipo dirigido por José Mourinho terminó con el puntaje perfecto del conjunto catalán y quedó a tres puntos de la cima de La Liga.
Real Madrid venció 2-1 a Barcelona en el Camp Nou, con un doblete de Kylian Mbappé, y puso fin al puntaje perfecto del conjunto catalán en La Liga de España. El equipo dirigido por José Mourinho se impuso en el clásico gracias a los goles del delantero francés, mientras que Raphinha marcó el empate transitorio para los locales.
El resultado modificó la pelea por el campeonato español. Barcelona se mantuvo como líder con 27 puntos, pero Real Madrid redujo la diferencia a tres unidades y llegó a 24. Entre ambos quedó Atlético Madrid, con 25, en una tabla que volvió a mostrar una disputa ajustada por los primeros puestos.
El conjunto visitante consiguió imponer su estrategia frente a un rival que llegaba con una campaña perfecta. Mourinho apostó por cederle la posesión a Barcelona, cerrar los espacios defensivos y aprovechar la velocidad de sus atacantes para generar peligro de contragolpe.
Mbappé abrió el marcador antes del descanso
El entrenador portugués introdujo modificaciones en la formación, entre ellas la presencia de Bernardo Silva en el mediocampo y Federico Valverde como lateral derecho. Además, Yan Diomandé ocupó el lugar del suspendido Vinícius Junior, mientras que Thibaut Courtois quedó fuera del encuentro por un cuadro febril.
Barcelona tuvo mayor posesión de pelota, pero encontró dificultades para generar situaciones claras. La presión de Bernardo Silva sobre Pedri y Rodri complicó la circulación del equipo dirigido por Hansi Flick, que no consiguió desarrollar su juego habitual.
A los 40 minutos del primer tiempo llegó la apertura del marcador. Un rechazo de Gerard Martín impactó en Mbappé y terminó dentro del arco, en una acción fortuita que permitió al Real Madrid irse al descanso en ventaja.
Barcelona empató, pero Real Madrid golpeó sobre el final
En el complemento, Barcelona intentó recuperar el protagonismo y encontró el empate a los 15 minutos. Después de un tiro de esquina ejecutado en corto, Raphinha aprovechó una distracción defensiva y convirtió el 1-1.
El conjunto catalán buscó sostener la iniciativa, aunque Real Madrid mantuvo su organización y continuó apostando por las transiciones rápidas. Jude Bellingham fue una de las piezas destacadas del visitante por su despliegue y participación en distintos sectores del campo.
Cuando el clásico parecía encaminarse hacia el empate, Eduardo Camavinga protagonizó una acción decisiva por la derecha y asistió a Mbappé. El delantero francés convirtió su segundo gol a los 42 minutos del complemento y estableció el 2-1 definitivo.
El duelo entre Mbappé y Lamine Yamal
El encuentro también estuvo marcado por la expectativa alrededor de Kylian Mbappé y Lamine Yamal, señalados entre los principales candidatos al Balón de Oro, cuya ceremonia estaba prevista para este lunes en Londres.
Mientras el francés fue determinante con sus dos goles, Yamal tuvo una actuación discreta. Marc Cucurella consiguió limitar sus intervenciones y le impidió generar el desequilibrio habitual por el sector ofensivo de Barcelona, publicó La Nación.
Con el triunfo, Real Madrid se acercó a tres puntos de Barcelona y reabrió la pelea por La Liga. El equipo de Mourinho celebró una victoria clave como visitante, mientras que el conjunto de Flick sufrió su primera derrota en el campeonato.