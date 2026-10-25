River Plate le gana a Racing en el Monumental en uno de los clásicos de la fecha 14

Con el objetivo de llegar de la mejor manera al Superclásico, River enfrenta a Racing en el Monumental. Seguí las incidencias del partido.
River recibe en el estadio Monumental a Racing Club de Avellaneda, en el marco de una nueva fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Para el local, es crucial llegar de la mejor manera para el próximo domingo, donde irá a La Bombonera en una nueva edición del Superclásico.
Seguí las incidencias del partido:
46 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A RIVER!
Ángel Corra definió con un toque tras el rebote que dejó Facundo Cambeses. El arquero de Racing había tapado dos remates seguidos. Sin embargo, tras revisión del VAR, se anuló el tanto.
41 minutos: amonestado Cannavo
El jugador de Racing vio la amarilla luego de una falta sobre Galván.
39 minutos: amonestado Zaracho
El volante de Racing se arrojó al piso en busca del balón, pero le pegó a Correa y se ganó la amarilla.
36 minutos: buena tapada de Beltrán
Gastón Lodico sacó un remate en la puerta del área y el arquero del elenco de Núñez mostró solvencia.
32 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER!
El Millonario armó con paciencia el espacio para que Ángel Correa saque un centro preciso para la llegada de Lautaro Rivero, que puso el 1-0 con un cabezazo certero.
LO FESTEJÓ CON EMOCIÓN Y BESÁNDOSE EL ESCUDO: Rivero ganó de cabeza y marcó el 1-0 de River contra Racing en el Monumental. https://t.co/SOJG62OxEW— SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026
30 minutos: Beltrán, al borde del error
El arquero de River pifió en un intento de despeje, pero logró resarcirse y evitó que el peligro pase a mayores ante la presión de Racing.
26 minutos: no se lastiman en el Monumental
Tras un inicio prometedor, el último tramo se volvió predecible y ninguno de los dos equipos logra llegar con peligro.
15 minutos: ¡Preocupación en River!
Aníbal Moreno sintió una molestia y pidió el cambio. En su lugar ingresó Lucas Silva, que suma sus primeros minutos bajo el mando de Leonardo Ponzio.
10 minutos: ¡Se salvó River!
Santiago Beltrán tapó un remate de Tomás Conechny tras una salida fallida de Otamendi.
6 minutos: se acercó River
El Millonario exigió una buena tapada de Facundo Cambeses tras un remate de Montiel de zurda.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
River Plate y Racing se enfrentan por la fecha 14 del Torneo Clausura en el estadio Monumental.
Formaciones del partido:
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Gastón Lodico; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Sebastián Romero.