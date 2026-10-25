Marcelo Fuentes tras la derrota de Patronato: “Seguimos dependiendo del último partido”

La derrota de Patronato profundizó la preocupación por la permanencia y dejó al equipo de Paraná cada vez más cerca del descenso. Tras el partido, el entrenador Marcelo Fuentes analizó el rendimiento del equipo, reconoció las dificultades para convertir las situaciones generadas y sostuvo que todavía queda una última oportunidad para intentar revertir el panorama.

“Triste, frustrado y tratando de asimilarlo lo más rápido posible”, expresó Fuentes ante Elonce. El técnico consideró que Patronato tuvo méritos para conseguir otro resultado, pero volvió a pagar caro la falta de eficacia frente al arco rival.

Los errores y la falta de gol, las claves de la derrota de Patronato

Fuentes explicó que el equipo había planteado un partido para buscar la ventaja desde el comienzo, pero no logró concretar las oportunidades que tuvo. Según su análisis, el desarrollo del primer tiempo fue determinante para el resultado final.

“Si hubiéramos tenido más capacidad de gol, en un partido como este, si hubiéramos podido desarrollar esa capacidad, la presión alta nos hizo jugar en el área de ellos y no pudimos abrirlo”, señaló.

El entrenador también apuntó a los errores que cometió el equipo durante el encuentro y que le impidieron sostener el plan de juego. “Entre nosotros, sin pasos, errores no forzados, teníamos que ir a remontar ese 1-0 que nosotros no pudimos poner a favor nuestro”, manifestó.

Sobre el desarrollo del segundo tiempo, Fuentes lamentó que el rival ampliara la diferencia y reconoció que Patronato terminó apostando más al carácter que a la elaboración futbolística.

“En el segundo tiempo, desgraciadamente, llegó el 2-0. Y ahí se fue más con temperamento y carácter que con elaboración o programación del partido, que es lo que habíamos hecho pensando que en el primer tiempo podíamos ponernos arriba”, explicó.

El técnico insistió en que la falta de contundencia fue uno de los principales problemas de Patronato y sostuvo que la efectividad puede marcar la diferencia en partidos decisivos.

“Básicamente, el mayor problema que tuvimos es que no abrimos el partido en el primer tiempo”, afirmó.

La posibilidad del descenso y la espera por Chicago

La derrota complicó todavía más el panorama de Patronato en la lucha por la permanencia. La victoria de Chacarita agregó presión y el equipo entrerriano quedó pendiente de lo que ocurra con Nueva Chicago antes de afrontar su último compromiso.

Fuentes reconoció el impacto emocional que genera la situación y recordó que el equipo ya había atravesado momentos de esperanza después de conseguir resultados positivos, aunque luego volvió a encontrarse con dificultades.

“Yo les dije que hasta que todo no esté terminado iba a ser esto que estamos viviendo”, recordó. El entrenador también expresó el desgaste que implica atravesar esta instancia decisiva, tanto para el plantel como para su entorno personal.

“Es doloroso. Todos querríamos vivirlo de otra manera porque yo paso momentos feos con mi familia. Nadie disfruta esto”, sostuvo.

Pese al escenario adverso, Fuentes remarcó que el equipo todavía tiene una oportunidad para intentar cambiar su destino en la competencia. “Pero seguimos dependiendo del último partido”, aseguró, y agregó que también estará atento a lo que suceda con Chicago.

Fuentes prepara el último partido y priorizará a los jugadores que estén mejor

De cara al encuentro decisivo, el DT adelantó que evaluará el estado físico y anímico de los futbolistas antes de definir la formación. La intención será llegar con el equipo que se encuentre en mejores condiciones para afrontar el compromiso.

“Lo que hago es ir por el lugar que creo que trato de no equivocarme. El que mejor está, lo pone”, explicó al referirse a sus decisiones.

En ese sentido, señaló que no habrá demasiado tiempo para lamentarse por la derrota y que el plantel deberá recuperarse rápidamente para volver a trabajar. “No tengo tiempo para recuperarlo anímicamente. Hay que rápidamente ir a por los finales y por el sábado”, manifestó.

Fuentes también reconoció que las lesiones y la falta de alternativas han condicionado al equipo durante distintos momentos de la temporada. “La realidad es que siempre, por una razón u otra, nos falta algún cambio. Algún cambio entra uno y sale otro”, expresó.

El entrenador explicó que en este último partido contó con más opciones ofensivas que en otras oportunidades y que algunas decisiones respondieron a la necesidad de administrar las energías de sus delanteros.

“Tomé algunas decisiones con respecto a tener frescura en un tiempo y ver si podía tener en el otro”, indicó.

La eficacia, una deuda que Patronato necesita resolver

Durante el análisis, Fuentes volvió sobre la importancia de convertir las situaciones generadas, especialmente en partidos en los que el equipo necesita sumar para salir de la zona comprometida. “Después se nos acortaba el tiempo. Se nos terminaba el segundo tiempo”, explicó al referirse a las dificultades para encontrar el descuento.

El técnico consideró que un gol podría haber modificado el desarrollo del encuentro, ya que el rival había planteado una defensa difícil de superar. “Pero no importa cómo, si vos metés un gol, cambia el partido”, sostuvo.

También lamentó que Patronato no haya logrado transformar sus buenos pasajes de juego en puntos que le permitieran salir de la situación de ahogo que atraviesa.

“A mí me da pena porque desde que yo estoy, el jugador genera cosas como para ganar el partido”, señaló. “Por eso nos estamos quedando, por una razón u otra, sin un premio de un puntito más o a veces tres”, agregó.