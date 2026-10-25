Colapinto abandonó en el GP de Estados Unidos tras un choque y Antonelli ganó la carrera

Franco Colapinto debió abandonar el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 por los daños que sufrió su Alpine tras un toque con Arvid Lindblad. El argentino había largado último por una penalización. Andrea Kimi Antonelli se quedó con la victoria en Austin.
Franco Colapinto abandonó este domingo el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, disputado en el Circuito de las Américas, en Austin, después de sufrir importantes daños en su Alpine tras un toque con Arvid Lindblad. El piloto argentino, que había largado desde el 20° puesto por una penalización, debió retirarse en la vuelta 37. La carrera fue ganada por Andrea Kimi Antonelli, seguido por Charles Leclerc y Max Verstappen.
El piloto de Pilar afrontó una competencia complicada desde el inicio, luego de recibir una sanción de diez posiciones por incorporar una nueva unidad de control electrónico y superar el límite permitido por el reglamento. Por ese motivo, comenzó desde el último lugar de la grilla, con neumáticos duros y una estrategia destinada a extender su primera parada.
En las primeras vueltas, Colapinto impactó contra una pieza suelta en la pista y apenas logró avanzar una posición. Posteriormente, fue superado por Gabriel Bortoleto y mantuvo una intensa disputa con Carlos Sainz, a quien intentó adelantar en cuatro oportunidades en la primera curva, aunque el español consiguió defenderse gracias a la tracción de su Williams.
El choque que provocó el abandono de Colapinto
El momento decisivo llegó en la vuelta 25, cuando Arvid Lindblad se acercó al argentino con neumáticos nuevos. Colapinto intentó defender su posición para evitar que su rival se aproximara a su compañero de equipo, Pierre Gasly.
Durante la disputa, ambos monoplazas se tocaron en la primera curva. El argentino hizo un trompo y sufrió daños importantes en uno de los laterales de su Alpine, aunque inicialmente pudo continuar en competencia.
Sin embargo, el deterioro del vehículo terminó condicionando su participación. En la vuelta 37, el equipo le ordenó ingresar a boxes para abandonar definitivamente la carrera.
La tristeza de Colapinto tras una jornada complicada
Después de retirarse, el piloto argentino expresó su frustración por el resultado y reconoció que las dificultades del fin de semana habían condicionado sus posibilidades.
“Una carrera dura y difícil. Muchos daños al final. Me toqué con Arvid (Lindblad) y se dañó mucho el auto. Fue un fin de semana duro con la penalización se iba a ser más complicado. Triste por la carrera de hoy”, manifestó Colapinto en declaraciones a ESPN.
La jornada dejó un resultado diferente para su compañero Pierre Gasly, quien consiguió finalizar décimo y sumar un punto para Alpine.
Antonelli ganó y quedó cerca del título mundial
En la pelea por la victoria, Andrea Kimi Antonelli dominó la competencia de principio a fin y consiguió un triunfo que lo dejó cerca de consagrarse campeón de Fórmula 1.
El italiano mantuvo el liderazgo durante toda la carrera y logró imponerse sobre Charles Leclerc, de Ferrari, quien terminó segundo. Max Verstappen, con Red Bull, completó el podio.
Lewis Hamilton finalizó cuarto, mientras que George Russell, compañero de Antonelli, terminó octavo. Estos resultados postergaron la posibilidad de que el italiano asegurara el campeonato en Austin y trasladaron la definición a la siguiente fecha.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto
La Fórmula 1 continuará su gira americana con el Gran Premio de México, que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
La actividad comenzará el viernes 30 de octubre, con las primeras sesiones de entrenamientos, y continuará durante el fin de semana con la clasificación y la carrera principal.
La competencia se correrá el domingo 1 de noviembre a las 17, hora argentina. Colapinto buscará recuperarse de su abandono en Austin y completar una actuación que le permita mejorar sus resultados con Alpine.