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Sociedad Resultados del domingo

Quini 6: ocho apostadores ganaron más de $61 millones en el Siempre Sale y uno es de Entre Ríos

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.400 millones de pesos.

25 de Octubre de 2026
El Quini 6 repartió millones en el país.
El Quini 6 repartió millones en el país. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.400 millones de pesos.

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo. En el Siempre Sale hubo ocho con cinco aciertos y uno es de Entre Ríos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.400 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 19-03-02-08-39-00. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo miércoles $1.100.000.000.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 25-08-45-30-43-36. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.255.420.958.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 29-05-23-41-43-22. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $800.000.000.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 22-40-13-00-24-43. Hubo ocho ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $61.136.532. Uno es de Entre Ríos. Los restantes se repartieron en Santa Fe (2), Buenos Aires (2), San Juan (1), Córdoba (1) y Misiones (1).

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 724 ganadores y cada uno percibirá $276.243,09. Elonce.com

Temas:

Quini 6 Siempre Sale lotería Entre Ríos
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