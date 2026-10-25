Quién fue Margarita Bavosi, la argentina vinculada a Paraná que el Papa León XIV declaró venerable

El papa León XIV reconoció las virtudes heroicas de Margarita Bavosi, conocida como “Luminosa”, y abrió una nueva etapa hacia su beatificación. La mujer nació en Buenos Aires, desarrolló parte de su misión religiosa en Paraná y murió en Italia a los 43 años.
Margarita Bavosi, una argentina que desarrolló parte de su misión religiosa en Paraná, fue declarada venerable por el papa León XIV, tras el reconocimiento de sus virtudes heroicas. La decisión, anunciada este sábado 24 de octubre, representa un avance en el proceso de beatificación de la mujer, conocida como “Luminosa”, quien dedicó su vida al Movimiento de los Focolares (conocido también como Obra de María) y falleció en Italia a los 43 años.
El pontífice aprobó el decreto correspondiente después de recibir la documentación presentada por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos. La resolución reconoce oficialmente su trayectoria espiritual, aunque no significa que haya sido beatificada ni canonizada.
Bavosi nació el 19 de septiembre de 1941 en Buenos Aires y dedicó más de dos décadas a la vida comunitaria y religiosa. Su recorrido incluyó responsabilidades en Entre Ríos y España, donde promovió iniciativas vinculadas con la fraternidad, la solidaridad y el acompañamiento de otras personas, reseñó Noticias La Insuperable.
Quién fue Margarita Bavosi, conocida como “Luminosa”
Margarita Bavosi nació en una familia de inmigrantes italianos y fue la menor de tres hermanos. Cuando tenía diez años sufrió la muerte repentina de su madre, una experiencia que, según los testimonios del Movimiento de los Focolares, influyó profundamente en su camino espiritual.
Durante la adolescencia manifestó su deseo de dedicar la vida a la fe. De acuerdo con los relatos de quienes la conocieron, cuando un sacerdote la alentó a ser una buena chica, respondió que quería hacerse santa.
Estudió Historia y obtuvo su licenciatura, pero a los 21 años decidió orientar su vida hacia el Movimiento de los Focolares, una organización católica fundada por Chiara Lubich en Italia.
En 1963 conoció personalmente a Lubich, quien le dio el nombre de “Luminosa”, en referencia a la alegría, la transparencia y el entusiasmo que transmitía.
El sobrenombre terminó identificándola dentro del movimiento, donde asumió responsabilidades comunitarias y desarrolló una intensa actividad religiosa.
Su vínculo con Paraná y Entre Ríos
Uno de los aspectos destacados de su trayectoria fue su paso por Paraná, donde en mayo de 1966 asumió responsabilidades dentro de la comunidad del Movimiento de los Focolares.
La organización desarrollaba actividades en el Centro Mariápolis de la capital entrerriana, un espacio destinado al encuentro y la formación espiritual.
Desde 2023, ese establecimiento se denomina Casa El Salvador y estaba previsto que funcione como un como hogar sacerdotal, bajo la dependencia del Arzobispado de Paraná.
La presencia de Bavosi en Entre Ríos formó parte de una misión que posteriormente la llevaría a desempeñar funciones en distintos países.
Su misión religiosa en España
A comienzos de la década de 1970, Chiara Lubich le encomendó compartir la responsabilidad del Movimiento de los Focolares en España.
Allí permaneció aproximadamente 14 años, dedicada a la formación de comunidades y a la difusión de una espiritualidad basada en la unidad, la fraternidad y el amor al prójimo.
Su tarea también incluyó iniciativas sociales. Según la biografía difundida por el movimiento, hacia fines de la década de 1970 impulsó la participación de sus integrantes en obras comunitarias, asociaciones de consumo y actividades relacionadas con la promoción de la mujer.
Bavosi desarrolló su misión como laica consagrada, sin ingresar a un convento ni ocupar cargos dentro de la jerarquía eclesiástica.
Quienes compartieron su trayectoria destacaron su cercanía con las personas y su compromiso con las necesidades cotidianas de las comunidades.
La enfermedad que provocó su muerte a los 43 años
En junio de 1981, Margarita Bavosi comenzó a presentar los primeros síntomas de una fibrosis pulmonar atípica, enfermedad que deterioró progresivamente su salud.
Pese a las dificultades físicas, continuó vinculada a su comunidad religiosa durante los años siguientes.
Finalmente, murió el 7 de marzo de 1985 en Albano Laziale, Italia, a los 43 años.
Tras su fallecimiento, integrantes del Movimiento de los Focolares mantuvieron vivo su recuerdo e impulsaron el reconocimiento de su trayectoria espiritual.
Ese proceso derivó en la apertura de una causa eclesiástica para evaluar sus virtudes y la posibilidad de avanzar hacia su beatificación.
Qué significa que el Papa León XIV la haya declarado venerable
La decisión del Vaticano implica que la Iglesia católica reconoció que Margarita Bavosi practicó las virtudes cristianas de manera heroica.
Con la aprobación del decreto, pasó a ser reconocida oficialmente como venerable, una de las etapas previstas en el procedimiento de beatificación.
Sin embargo, este reconocimiento no significa que ya pueda ser considerada beata o santa.
Para avanzar hacia la beatificación, normalmente se requiere el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión, de acuerdo con las normas de la Iglesia para las causas que no corresponden a martirio.
La canonización constituye una instancia posterior y, habitualmente, exige la aprobación de un segundo milagro.
Por lo tanto, el decreto firmado por León XIV representa un avance importante, aunque el proceso todavía no tiene una fecha definida para una eventual beatificación.
Otras figuras argentinas reconocidas por la Iglesia
La historia de Margarita Bavosi se suma a la de otras figuras religiosas argentinas que atravesaron procesos de reconocimiento eclesiástico.
Entre ellas se encuentra María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, canonizada en 2024 y reconocida como la primera santa nacida en territorio argentino.
También fueron canonizados el sacerdote José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero, y el salesiano Artémides Zatti.
En el caso de Bavosi, su trayectoria se distingue por su compromiso como laica consagrada y por la labor desarrollada en comunidades de Argentina y Europa.
Más de cuatro décadas después de su muerte, el reconocimiento del papa León XIV vuelve a destacar la historia de una mujer nacida en Buenos Aires, vinculada a Paraná y recordada por su dedicación a la fe y al servicio de los demás.