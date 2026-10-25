Renovaron el Skatepark de Gualeguaychú con nuevas rampas, barandas y un mural

La Municipalidad de Gualeguaychú finalizó la remodelación del Skatepark de Costanera Sur. Repararon las superficies de hormigón, renovaron rampas, colocaron barandas y pintaron un mural. El espacio es gratuito y está abierto las 24 horas.
La Municipalidad de Gualeguaychú finalizó la remodelación del Skatepark ubicado en Costanera Sur, con trabajos de reparación de rampas y superficies de hormigón, instalación de nuevas barandas y una intervención artística que renovó la imagen del espacio destinado a la práctica de skate, BMX y rollers.
Las tareas fueron realizadas por la Dirección de Espacios Verdes, en respuesta a los reclamos de quienes utilizan habitualmente el circuito y habían advertido el deterioro de distintos sectores de la pista.
La intervención incluyó la reparación de grietas, el relleno de superficies dañadas, la renovación de rampas y el pintado completo del piso. También se incorporó un mural realizado por la artista local Camila Pralong.
Repararon las rampas y colocaron nuevas barandas
Los trabajos abarcaron toda la superficie del circuito, donde se repararon sectores de hormigón afectados por el uso continuo.
Las rampas deterioradas fueron reconstruidas o reacondicionadas con hormigón para recuperar las condiciones de las transiciones y los planos inclinados utilizados por los deportistas.
Además, se instalaron nuevas barandas en distintos sectores de la pista y se realizaron terminaciones manuales en los bordes, mediante la aplicación de mezcla fresca.
Estas mejoras respondieron a los pedidos de los usuarios, quienes habían señalado que el desgaste del pavimento dificultaba la práctica de las disciplinas.
Un mural y nuevos colores para el Skatepark
La remodelación también incorporó una renovación estética, con un diseño de formas angulares en azul, celeste y blanco, acompañado por detalles negros sobre las rampas y los obstáculos.
La nueva pintura cubre toda la superficie y reemplaza el gris original del hormigón.
Por su parte, la artista Camila Pralong realizó un mural en uno de los sectores más visibles del predio, sobre la parte hundida de la pista.
La obra presenta el nombre de Gualeguaychú en letras de estilo grafiti, con tonos celestes y verdes sobre un fondo negro. También incluye personajes ilustrados que practican skate y rollers.
Dónde queda el Skatepark de Gualeguaychú
El Skatepark está ubicado en Costanera Sur, en la intersección de Almirante Brown y Belisario Roldán, en un entorno verde y arbolado próximo al río.
Es considerado uno de los primeros espacios de estas características construidos en Entre Ríos y constituye un punto de encuentro para quienes practican skateboarding, BMX y rollers.
El circuito cuenta con rampas, quarters y transiciones de hormigón. También dispone de rampas de accesibilidad y estacionamiento adaptado.
El predio es de acceso libre y gratuito y permanece disponible las 24 horas, tanto para deportistas locales como para visitantes.
Con las obras finalizadas, el espacio recuperó sus superficies de uso deportivo y sumó una nueva identidad visual, en respuesta a las necesidades planteadas por quienes frecuentan el lugar.