Gualeguaychú despide al Mundial de Canotaje con cinco finales y su ceremonia de clausura

El Mundial de Canotaje Maratón 2026 finalizará este domingo 25 de octubre en Gualeguaychú, con cinco finales de larga distancia, participación de deportistas entrerrianos y una ceremonia de clausura abierta a toda la comunidad. Después de siete jornadas de competencia, el campeonato que reunió a más de 700 palistas de 40 países llegará a su cierre.

Las pruebas comenzarán a las 8:30 y se extenderán hasta la tarde. Entre los representantes provinciales estarán Roberto “Tito” Palacios, Claudio Paiva, Magui Garro, Leonel Bauduco y Agustín Ratto, quienes buscarán cerrar su participación entre los mejores del mundo.

Mundial de Canotaje en Gualeguaychú

La ceremonia oficial de clausura está prevista para las 17:30 en el sector del mirador del cartel de Gualeguaychú, frente a la Plaza de los Amigos. El encuentro contará con delegaciones internacionales, autoridades deportivas y una presentación artística y musical.

Los horarios de las últimas finales del Mundial de Canotaje

La jornada comenzará a las 8:30 con la final de C1 femenino sénior, que tendrá un recorrido de 22,6 kilómetros.

A las 10:05 se disputará la prueba de K2 femenino sénior, sobre una distancia de 26,2 kilómetros. Cinco minutos después, a las 10:10, largará la final de C2 masculino sénior, con un circuito de 22,6 kilómetros.

Por la tarde, a las 12:30, será el turno de K2 masculino júnior, también sobre 22,6 kilómetros.

La última competencia del campeonato comenzará a las 15:15, cuando los participantes de K2 masculino sénior afronten un recorrido de 29,8 kilómetros, el más extenso del día.

Los horarios de largada son aproximados y podrían modificarse según el desarrollo de las pruebas.

Los entrerrianos que competirán este domingo

Uno de los momentos destacados para la delegación provincial será a las 10:10, cuando el gualeguaychuense Roberto “Tito” Palacios compita junto a Claudio Paiva, de Colón, en la final de C2 masculino sénior.

Palacios ya había participado en la carrera corta de C1 masculino sénior, donde terminó en la 18ª posición. Ahora buscará cerrar su participación mundialista en la prueba de larga distancia.

También estará presente Magui Garro, de Concepción del Uruguay, en K2 femenino sénior. La palista llega a esta competencia después de haber conseguido una medalla de bronce en la modalidad de carrera corta.

A las 12:30 competirá Leonel Bauduco, también de Concepción del Uruguay, en la final de K2 masculino júnior.

Por último, Agustín Ratto participará desde las 15:15 en K2 masculino sénior. El deportista uruguayense viene de obtener el cuarto puesto mundial en K1 masculino sénior durante la jornada del sábado.

En esa misma competencia estará el portugués Fernando Pimenta, una de las figuras internacionales presentes en Gualeguaychú.

Premiaciones y ceremonia de clausura

A lo largo del domingo se realizarán las premiaciones de las finales y de la clasificación panamericana, que contempla los resultados obtenidos por los representantes del continente americano.

Una vez concluidas las competencias, se entregarán las últimas medallas y copas del certamen.

A las 17:30 comenzará la ceremonia de clausura, con discursos de las autoridades deportivas y una presentación artística y musical. La actividad será abierta a vecinos y visitantes.

El Gobierno de Gualeguaychú invitó a la comunidad a acompañar tanto las últimas finales como la despedida de las delegaciones internacionales.

Dónde ver las competencias y cómo participar

El acceso a las competencias y a la ceremonia de clausura será libre y gratuito.

Los espectadores podrán ubicarse en las tribunas instaladas en el sector del mirador, junto al cartel de Gualeguaychú, donde se encuentra la zona de acarreo.

En ese sector, los palistas salen del agua, trasladan sus embarcaciones por tierra y vuelven a ingresar al río, una de las características de las pruebas de canotaje maratón.

Con las últimas cinco finales, Gualeguaychú cerrará un acontecimiento histórico: por primera vez, el Campeonato Mundial de Canotaje Maratón se disputó en Sudamérica, con el río Gualeguaychú como escenario y la participación de deportistas de 40 países.