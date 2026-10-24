GP de Estados Unidos: Colapinto clasificó 14° en Austin, pero largará 21° por una penalización

Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos terminó 14° en la clasificación disputada este sábado en el Circuito de las Américas, en Austin, pero deberá largar desde el 21° puesto debido a una penalización aplicada a su Alpine. La carrera principal de Fórmula 1 se disputará este domingo 25 de octubre, desde las 18, hora de Argentina.

Según informó TN, el piloto argentino consiguió avanzar a la segunda instancia clasificatoria, aunque no logró ubicarse entre los diez mejores para disputar la Q3. Su resultado deportivo quedó condicionado por una sanción de diez posiciones que había recibido el viernes.

La penalización fue impuesta por modificaciones realizadas en su monoplaza. Pese a que el castigo contemplaba un retroceso de diez lugares, Colapinto partirá 21° y no 24°, debido a la situación de otros competidores sancionados.

Cómo fue la clasificación de Colapinto en Austin

El argentino comenzó la Q1 con una vuelta de 1:36.878 y, sobre el cierre de la sesión, consiguió mejorar su rendimiento para avanzar a la siguiente etapa. Finalmente, terminó 13° en esa primera instancia, a menos de un segundo del mejor registro de Lando Norris.

En la Q2, Colapinto intentó acercarse a los primeros diez puestos, pero quedó fuera de la definición de la pole position. Su 14° lugar le permitió completar una clasificación competitiva, aunque sin posibilidades de acceder a la última tanda.

So close to making it through to Q3! 🤏 Such a frustrating end to our #USGP Quali 😩 https://t.co/iQh6MM35UG — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 24, 2026

Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, terminó 11° en la clasificación, pero largará desde el décimo puesto por una sanción aplicada a Arvid Lindblad, piloto de Racing Bulls.

Antonelli consiguió la pole position

La clasificación del Gran Premio de Estados Unidos terminó con Kimi Antonelli como el piloto más rápido de la jornada, según consignó TN.

De esta manera, Colapinto afrontará la competencia desde la anteúltima posición de la grilla. Gabriel Bortoleto, de Audi, también recibió una penalización, en su caso de veinte lugares.

El argentino buscará avanzar posiciones en una nueva presentación con Alpine, luego de una clasificación en la que consiguió superar la primera eliminación, pero quedó condicionado por la sanción previa.