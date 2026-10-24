Para volver a gritarlo: FIFA revivió el gol de Lautaro Martínez a Inglaterra con una cámara inédita

FIFA compartió imágenes del gol de Lautaro Martínez ante Inglaterra desde una cámara aérea, que permite seguir completa la jugada del triunfo argentino en la semifinal del Mundial 2026. El video recupera la acción que terminó en el agónico 2-1 y llevó a la Selección a la definición del torneo.

La publicación fue difundida el jueves, con motivo de los cien días del encuentro. El organismo eligió una perspectiva diferente de la transmisión habitual para recordar el tanto del delantero.

Aunque Argentina perdió posteriormente la final contra España, aquel triunfo frente a Inglaterra fue uno de los partidos destacados de su recorrido. La nueva toma vuelve sobre la secuencia decisiva de esa semifinal.

La jugada completa desde una cámara aérea

Las imágenes comienzan con la recuperación de Gonzalo Montiel y acompañan el avance argentino. La continuidad de la toma permite observar cómo se desarrolló el ataque que terminó con la definición de Lautaro Martínez.

Antes del gol, Alexis Mac Allister remató al palo. La acción continuó con el centro de Lionel Messi y el cabezazo del delantero para establecer el resultado definitivo.

This play. This view. 100 days ago today. 💯🇦🇷 #FIFAWorldCup https://t.co/8mZQPUSYsd — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 23, 2026

El registro muestra esos momentos como parte de una misma secuencia, desde el inicio de la recuperación hasta la llegada al área. Así, la publicación ofrece otro ángulo del tanto que aseguró la clasificación argentina.

La emoción de Lautaro al ver el festejo de un excombatiente

Días antes de que FIFA difundiera el video, Lautaro Martínez se había emocionado al observar la reacción de un excombatiente de Malvinas que celebraba su gol ante Inglaterra. El delantero habló sobre lo que significaba para él ese reconocimiento.

“Es gracias a ellos, por cómo han representado a nuestro país en aquel momento. Hoy lo mínimo que puedo hacer es regalarles ese gol”, expresó. También destacó el vínculo construido entre el equipo y los hinchas durante los últimos años.

“Que hoy se puedan sentir identificados con la Selección Argentina es mérito de todo lo que hemos construido en este último periodo. Todos estos premios, toda esta recompensa, todos estos elogios y halagos que tenemos es gracias a cómo ellos nos enseñaron a luchar”, sostuvo el atacante.