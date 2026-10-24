Allanamientos por abigeato en Gualeguaychú: secuestraron 300 kilos de carne y un auto

Dos allanamientos por una investigación de abigeato en Gualeguaychú terminaron con el secuestro de aproximadamente 300 kilos de carne vacuna y un automóvil. La Policía confirmó que dos personas quedaron imputadas en la causa.

Las medidas judiciales se realizaron en dos domicilios de la ciudad. Participaron integrantes de las brigadas de Gualeguaychú y Uruguay, dependientes de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales.

Los procedimientos buscaron reunir elementos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos investigados. La información difundida no detalló dónde se habría producido la sustracción de animales ni cuántos casos comprende el expediente.

Encontraron carne vacuna con restos de tierra y pasto

Durante los allanamientos, los agentes encontraron distintos cortes de carne vacuna que sumaron unos 300 kilos. Según la descripción incluida en el parte policial, presentaban restos de tierra y pasto.

La carne fue secuestrada junto con otros elementos considerados de interés para la causa. La gacetilla proporcionada no precisó cuáles eran esos objetos ni detalló los estudios que se realizarán sobre lo incautado.

El hallazgo quedó incorporado a la investigación por abigeato en Gualeguaychú. Las actuaciones deberán establecer la procedencia de los cortes y su vinculación con los hechos denunciados.

Secuestraron un Renault 9 rojo

La Policía también informó el secuestro de un Renault 9 rojo. El automóvil quedó a disposición de la Justicia como parte de las medidas realizadas en los dos inmuebles.

En una aclaración posterior, la fuerza precisó que el resultado de los procedimientos fue de dos personas imputadas y un vehículo secuestrado. No se informó que las personas involucradas hubieran quedado detenidas.

La investigación en Gualeguaychú continuará con el análisis de los elementos reunidos. La imputación de las dos personas forma parte del proceso y sus responsabilidades deberán determinarse en el expediente judicial.