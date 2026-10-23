Detuvieron a un hombre que se resistió a la Policía e intentó escapar tras dañar un patrullero

Un hombre de 30 años fue detenido en Paraná luego de resistirse a un procedimiento policial en Francia y Blas Parera. Según informaron fuentes policiales, intentó escapar mientras permanecía en el móvil y provocó daños en el vehículo.
Un hombre de 30 años fue detenido en Paraná por resistencia a la autoridad y daños a un móvil policial, luego de protagonizar un incidente durante un procedimiento de identificación. El hecho ocurrió durante la tarde en la intersección de las calles Francia y Blas Parera.
Según informaron fuentes policiales, efectivos que realizaban tareas de prevención acudieron al lugar tras recibir una comunicación de la División 911, que solicitó identificar a un individuo que se encontraba en actitud sospechosa.
Al momento de realizar el procedimiento, el hombre se negó a colaborar con los uniformados y opuso resistencia, por lo que los agentes debieron reducirlo.
Intentó escapar y dañó el patrullero
Una vez dentro del móvil policial, el detenido continuó con una actitud agresiva e intentó darse a la fuga, de acuerdo con el informe oficial.
Durante el episodio, provocó daños en distintas partes del vehículo policial, lo que motivó una nueva intervención de los efectivos.
Con la colaboración de otros agentes, el hombre fue reducido nuevamente y quedó bajo custodia.
Quedó a disposición de la Justicia
Tras lo sucedido, se dio intervención a la Fiscalía correspondiente, que dispuso el traslado del hombre a la Alcaidía.
El detenido quedó a disposición de la Justicia por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y daños a un móvil policial.