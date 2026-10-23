Préstamos para jubilados de hasta $30 millones: requisitos, tasas y cómo solicitarlos

Los préstamos para jubilados de hasta $30 millones forman parte de las alternativas de financiación que ofrecen distintas entidades bancarias durante octubre de 2026. Las propuestas están destinadas a jubilados y pensionados que cumplen determinados requisitos de ingresos, edad y vinculación con cada banco.

Entre las entidades que cuentan con estas líneas se encuentran el Banco Nación, el Banco Provincia y el BBVA. Los créditos permiten financiar gastos personales, realizar arreglos en el hogar o afrontar necesidades económicas, con diferentes plazos de devolución y tasas de interés.

Las condiciones varían según la entidad y el perfil del solicitante. En algunos casos, las cuotas pueden extenderse hasta 72 meses, mientras que las tasas nominales anuales informadas parten del 49%. La aprobación del préstamo dependerá de la evaluación crediticia y de la capacidad de pago de cada jubilado.

Préstamos para jubilados del Banco Nación: montos y tasas

El Banco Nación ofrece préstamos personales para jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la entidad. La línea permite solicitar hasta $50.000.000, por lo que contempla operaciones de $30 millones.

El monto mínimo es de $10.000 y la financiación se otorga en pesos. Una de las principales condiciones establece que el valor de la cuota no podrá superar el 35% de los ingresos netos del solicitante.

En cuanto a los plazos, el banco permite devolver el dinero en hasta 36 meses mediante el sistema e@descuento o hasta 72 meses con débito automático en cuenta. Las cuotas son fijas y se calculan mediante el sistema francés de amortización.

Qué tasas de interés aplica el Banco Nación

Según las condiciones informadas para octubre, el Banco Nación establece una tasa nominal anual (TNA) del 49% y una tasa efectiva anual (TEA) del 61,70%.

Por su parte, el costo financiero total (CFT) alcanza el 59,29% expresado como tasa nominal anual y el 78,38% como tasa efectiva anual. Este último indicador permite conocer con mayor precisión el costo de la financiación.

Para solicitar el crédito, los interesados pueden ingresar a BNA+ o al home banking, acceder a la sección “Tu Banco” y seleccionar “Préstamos”. Allí deberán indicar el monto solicitado, el destino del dinero y el plazo de devolución antes de confirmar la operación.

Banco Provincia: créditos de hasta $50 millones

El Banco Provincia también dispone de una línea de préstamos personales destinada a jubilados que cobran sus haberes en la entidad. La propuesta incluye operaciones de hasta $50.000.000, con un plazo máximo de devolución de 24 meses.

Las tasas nominales anuales fijas informadas van desde el 65,10% hasta el 78,90%, dependiendo de las condiciones aplicables al solicitante. La entidad señala que el dinero puede acreditarse dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación.

La gestión puede realizarse mediante el home banking o la aplicación BIP Móvil. Para iniciar el trámite, el usuario debe ingresar con sus credenciales, activar el token de seguridad, seleccionar la sección de préstamos y elegir el importe y plazo de financiación.

BBVA: préstamos para jubilados y condiciones de acceso

BBVA ofrece préstamos personales para jubilados y pensionados, con la posibilidad de solicitar $30.000.000 y devolver el dinero en cuotas mensuales.

La información difundida señala que los créditos tienen plazos de entre 6 y 72 meses, con una tasa fija durante todo el período de financiación. El sistema de amortización utilizado es el francés y la cuota puede representar hasta el 30% de los ingresos.

Entre los requisitos mencionados figuran tener hasta 74 años, acreditar ingresos mínimos de $308.200 y cumplir las condiciones de evaluación establecidas por la entidad. También se contempla la vinculación del solicitante con el banco mediante el cobro de haberes.

Cuáles son las tasas de BBVA y cómo pedir el crédito

La tasa nominal anual informada para los préstamos personales de BBVA es del 60%, mientras que la tasa efectiva anual alcanza el 79,59%.

El banco permite iniciar la solicitud desde su aplicación o mediante el simulador online. Allí se puede indicar el monto requerido, seleccionar el plazo y consultar una estimación de las cuotas antes de enviar la solicitud para su evaluación.

La entidad también contempla la cancelación anticipada sin costo cuando se haya cumplido más del 25% del plazo original o transcurrido más de 180 días desde el otorgamiento. Si no se alcanza ninguna de esas condiciones, se aplica un cargo del 4% más IVA.