Niño entrerriano se consagró campeón nacional de Matemática

Un alumno de Urdinarrain se consagró campeón nacional de Matemática al obtener el máximo galardón de la 35.ª Olimpíada Matemática Ñandú 2026. Se trata de Santino Percara Bombieri, estudiante de 5.º grado de la Escuela N.º 63 “Mariano Moreno”, quien alcanzó el primer puesto en el Nivel 1 de la competencia, cuya final se disputó del 20 al 23 de octubre en Córdoba.

El joven entrerriano logró destacarse entre miles de participantes de distintas provincias y completó un recorrido que comenzó en junio. Su consagración representa un importante reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, además de un motivo de orgullo para su familia, su escuela y la comunidad de Urdinarrain.

Foto: CristalUrdi

De Urdinarrain a la final nacional de Matemática

Santino fue el único representante de los departamentos Gualeguaychú y Gualeguay que consiguió clasificar a la instancia final nacional. Para llegar a esa etapa, debió superar distintas rondas clasificatorias y resolver problemas que pusieron a prueba su razonamiento lógico y su capacidad para encontrar soluciones.

La competencia reunió inicialmente a más de 17.000 estudiantes de todo el país. De ese grupo, alrededor de 300 alumnos de los tres niveles alcanzaron la final nacional, que se desarrolló en Córdoba.

Foto: CristalUrdi

En el Nivel 1, categoría en la que participó el estudiante de Urdinarrain, se clasificaron 102 alumnos. Tras las pruebas finales, Santino se ubicó en lo más alto del podio y se quedó con el campeonato nacional.

El acompañamiento familiar, clave en su preparación

Detrás del logro hubo meses de preparación, entusiasmo y acompañamiento familiar. Su mamá tuvo un papel fundamental desde el comienzo: fue quien lo inscribió en la olimpíada y lo acompañó durante los viajes a Gualeguaychú para participar de las primeras instancias del certamen.

Durante gran parte de la competencia, Santino se preparó de manera autodidacta junto a ella. En la etapa final también recibió algunas clases de apoyo que contribuyeron a su preparación para enfrentar los desafíos matemáticos.

Ese trabajo sostenido le permitió avanzar ronda tras ronda hasta llegar a Córdoba, donde se enfrentó con estudiantes de distintos puntos del país y coronó su participación con el título nacional.

Foto: CristalUrdi

El camino hasta el campeonato nacional

El recorrido de Santino incluyó varias instancias previas a la final. La primera fue el certamen zonal, disputado el 25 de junio. Luego participó de las pruebas provinciales, realizadas entre el 19 y el 21 de agosto, y de la instancia regional del 27 de agosto.

Después de superar esas etapas, consiguió su lugar en la final nacional, que se desarrolló del 20 al 23 de octubre en Córdoba.

La Olimpíada Matemática Argentina (OMA), a través de la categoría Ñandú, busca promover el razonamiento lógico, el ingenio y la resolución de problemas entre estudiantes de nivel primario. La propuesta incentiva el desarrollo de habilidades matemáticas y el interés por los desafíos que van más allá de los contenidos habituales del aula.