El Círculo Médico de Paraná realizó una gala solidaria a beneficio del Hospital San Martín de Hernandarias, en el marco de la novena edición de Artistas del Paraná. La propuesta reunió diferentes expresiones culturales, con la participación de músicos, bailarines, artistas plásticos y referentes de la poesía, que se sumaron para colaborar con la institución sanitaria.

La actividad fue organizada por el área cultural del Círculo Médico de Paraná y, por primera vez, el destinatario de esta iniciativa perteneció al interior del departamento Paraná. La jornada combinó espectáculos artísticos, exposición de pinturas y entrega de obsequios.

En diálogo con Elonce, Cristina Cassaniti , encargada del área cultural del Círculo Médico de Paraná, explicó el propósito de la convocatoria. "Como novena edición, el Círculo Médico de Paraná tiene esta noche de gala, que es una gala solidaria, y este año en particular hemos pensado en lo que es el departamento Paraná y particularmente ayudar al Hospital Vecinal San Martín de nuestra querida Hernandarias", expresó.

Una noche de arte y compromiso solidario

La programación incluyó presentaciones musicales, danza, poesía y producciones plásticas realizadas por alumnos de distintos talleres. Entre los participantes estuvieron Romina Murone junto a sus estudiantes, bailarines de tango y las voces de Azul Brasesco, Candela Heis y el médico Marcelo Dayer, oriundo de Crespo. La conducción estuvo a cargo de Silvia Galea.

"Una suma de artistas solidarios se han sumado esta noche de gala, simplemente para acompañar con todo nuestro amor al hospital de Hernandarias", destacó Cassaniti , quien valoró especialmente la disposición de quienes participaron de manera solidaria.

La referente cultural también explicó que la iniciativa requiere una extensa preparación. "Es una iniciativa que parte del corazón de la Comisión Directiva del Círculo Médico y es un evento que nos lleva todo un año plasmarlo, organizarlo y, por supuesto, buscar ese destinatario", sostuvo.

El agradecimiento del Hospital San Martín

Por su parte, Leandro Medeot, director del Hospital San Martín de Hernandarias, manifestó su satisfacción por haber sido seleccionados como beneficiarios. "Muy contentos, muy afortunados de haber sido los elegidos y ser los primeros del interior en ser los beneficiarios de este tipo de eventos", señaló.

Durante la entrevista, el profesional detalló que el establecimiento es un hospital de nivel 1B y cuenta con guardia permanente. Entre sus prestaciones mencionó clínica médica, cardiología, pediatría, traumatología y ginecología, además de traslados en ambulancia y atención con médico de guardia.

Medeot, quien es cardiólogo y lleva poco más de dos años al frente de la institución, agradeció especialmente el acompañamiento del Círculo Médico. "Gracias a ellos también por habernos tenido en cuenta", expresó.

La exposición artística continuará abierta

Aunque la gala se desarrolló durante una sola noche, las obras plásticas podrán seguir visitándose. Cassaniti confirmó que la exposición permanecerá abierta durante 15 días, de lunes a viernes, entre las 8 y las 13, en el espacio del Círculo Médico de Paraná.

De esta manera, la novena edición de Artistas del Paraná extendió su propuesta cultural más allá del espectáculo, con una muestra abierta al público y una iniciativa destinada a acompañar al hospital de Hernandarias.