El Centro de Arte Club Universitario presentará las obras de sus salones artísticos con concursos y premiaciones

El Centro de Arte Club Universitario de Paraná celebrará este sábado la primera edición de sus salones artísticos, con concursos de danza folclórica, exposiciones de pintura y vitrofusión. La jornada será abierta a la comunidad e incluirá una peña de cierre.
El Centro de Arte Club Universitario de Paraná realizará este sábado 24 de octubre la primera edición de sus salones artísticos, una propuesta que reunirá concursos de danza folclórica, pintura y vitrofusión. La actividad contará con premiaciones, exposiciones y una peña, con el objetivo de acercar las producciones artísticas a la comunidad.
Ernesto Falcón, vicedirector de la institución dependiente del Consejo General de Educación, brindó detalles de la iniciativa durante una entrevista con Elonce. “Queremos invitar a toda la comunidad de Paraná y a la gran barriada de la zona este para que puedan compartir este momento tan especial”, expresó.
La programación comenzará por la tarde con el concurso de danzas folclóricas, mientras que a las 20 se realizará la inauguración y premiación de los tres salones. Posteriormente, desde las 21:30, se desarrollará una peña organizada conjuntamente con el Club Universitario y la cooperadora de la institución.
Una propuesta inédita después de 60 años
“Después de 60 años, esta es la primera edición que hace el Centro de Arte para abrirlo hacia la comunidad y vincularse con distintos vecinos de la ciudad”, destacó Falcón. La iniciativa busca generar nuevos espacios de participación y visibilizar el trabajo artístico de alumnos, talleristas y vecinos.
En el concurso de danza folclórica participarán siete agrupaciones, con cerca de 18 participantes entre parejas y grupos. “Va a ser una jornada muy linda para compartir y poder festejar”, anticipó el vicedirector, quien resaltó el entusiasmo generado por esta primera experiencia.
La organización contó con la colaboración de diferentes instituciones. Falcón agradeció el acompañamiento de la Facultad de Humanidades en la selección de jurados y de la Municipalidad de Paraná, que declaró de interés los salones artísticos. También destacó la apertura de la nueva comisión del club para fortalecer las actividades culturales.
Talleres gratuitos para todas las edades
El Centro de Arte Club Universitario ofrece talleres gratuitos destinados a niños, jóvenes y adultos. Según explicó su vicedirector, las propuestas buscan promover la formación artística y ampliar las oportunidades de participación de los vecinos.
“Estamos muy orgullosos, muy alegres y emocionados por esta nueva etapa”, manifestó Falcón, al valorar el compromiso de estudiantes, docentes, cooperadora y autoridades del club para concretar el encuentro.
Finalmente, adelantó que las inscripciones para el próximo ciclo comenzarán en febrero. “Esperamos que el año que viene se sumen a nuestra propuesta y a la oferta educativa que tenemos”, concluyó.