Paraná celebra el Mes de las Artes Escénicas con talleres y un festival de danza en el Anfiteatro

La ciudad de Paraná celebrará este sábado 24 de octubre una nueva edición del Festival de Artes Escénicas, con una programación dedicada especialmente a la danza. La actividad comenzará a las 19 en el Anfiteatro Héctor Santángelo y reunirá alrededor de 15 propuestas artísticas, con presentaciones de ballet, folclore, danzas españolas y K-pop, además de un patio gastronómico para disfrutar en familia o con amigos.

La iniciativa forma parte del Mes de las Artes Escénicas, organizado por la Municipalidad de Paraná, que también incluyó jornadas de capacitación destinadas a artistas, docentes y personas vinculadas con el teatro, la danza y otras expresiones escénicas.

El subsecretario de Cultura municipal, Joaquín Arijón, explicó que la propuesta buscó reconocer el trabajo de los artistas locales y generar espacios de formación y exhibición. “Es un orgullo enorme estar celebrando este mes. Paraná tiene muchísimo para dar, muchísimos referentes y muchas propuestas vinculadas a las artes escénicas”, expresó a Elonce.

Qué espectáculos habrá en el Anfiteatro Héctor Santángelo

El festival reunirá a escuelas, academias y grupos de baile que presentarán coreografías de diferentes géneros. Entre los participantes mencionados por Arijón se encuentran Open Ballet, Expresarte y Studio Open, además de agrupaciones dedicadas al folclore, las danzas españolas y el K-pop.

“Son alrededor de 15 propuestas que se van a reunir en el Anfiteatro Héctor Santángelo a partir de las 19”, detalló el funcionario.

La programación tendrá como protagonista principal a la danza, con el propósito de visibilizar la diversidad de estilos que se desarrollan en la capital entrerriana.

“Va a haber música para escuchar, pero lo destacado será la danza. Queremos poner el foco en este tipo de propuestas y darle lugar a las artes escénicas en nuestro coliseo cultural”, señaló.

Talleres de formación para artistas y estudiantes

Además del espectáculo previsto para el sábado por la tarde, la Municipalidad organizó tres instancias de capacitación vinculadas con diferentes disciplinas escénicas.

Este viernes se desarrolló un taller de expresión corporal a cargo de Jimena Russian, con inscripción previa. Para la mañana del sábado quedaron programadas otras dos capacitaciones en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, con la participación de Azul Balmas y Ana Municoy.

Arijón destacó que la iniciativa no se limitó a la realización de espectáculos, sino que también buscó fortalecer la preparación de quienes trabajan en el sector artístico.

“No solamente es importante la cuestión del espectáculo en sí mismo. Como gestión cultural tenemos una decisión política de abordar también la formación de nuestros artistas y del sector de las artes escénicas”, explicó.

El subsecretario recordó que Paraná cuenta con una Escuela Municipal de Danza y una Escuela Municipal de Circo, además de numerosos espacios independientes dedicados a la enseñanza artística.

La diversidad de danzas que se practican en Paraná

Durante la entrevista, Arijón destacó la cantidad de academias y escuelas que funcionan en la ciudad, muchas de las cuales presentan sus muestras anuales en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

También señaló que la diversidad de estilos está vinculada con la historia cultural de Paraná y con las tradiciones de las distintas comunidades que contribuyeron a su desarrollo.

“Tenemos distintos tipos de danza y es muy importante ponerlos en valor porque hay tradición, hay un desarrollo cultural y forman parte de la identidad de la ciudad”, sostuvo.

Como ejemplo, recordó que en los Premios Municipales de Arte del año pasado fueron reconocidas artistas dedicadas a las danzas españolas.

El funcionario explicó que el festival también buscó renovar la participación de las instituciones. Por ese motivo, en esta edición fueron convocadas algunas escuelas que no habían formado parte de las anteriores.

“Hasta ayer me seguían escribiendo para pedir un lugar en el festival. En ediciones anteriores convocamos a otras escuelas y este año tratamos de incorporar nuevas, para que todas puedan tener su espacio”, relató.

Una propuesta para disfrutar en familia

El subsecretario destacó que el Anfiteatro Héctor Santángelo ofrece un espacio adecuado para recibir a numerosos espectadores y desarrollar una jornada dedicada a las expresiones artísticas locales.

La propuesta contará con un patio gastronómico, que permitirá acompañar las presentaciones con diferentes opciones de comida.

“Estamos muy contentos. En las ediciones anteriores tuvimos mucha afluencia de público y esperamos que este año no sea la excepción”, manifestó Arijón.

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Asimismo, señaló que el objetivo de la gestión municipal es acompañar a los diferentes sectores culturales, desde la música y el teatro hasta las artes visuales, las expresiones barriales y las actividades de formación.

“Tratamos de atender a todos los sectores de la cultura. Es un universo muy amplio y siempre hay demandas, pero buscamos generar propuestas para todos”, indicó.

Finalmente, el funcionario reiteró la invitación para este sábado y destacó el entusiasmo de los grupos que participarán del encuentro.