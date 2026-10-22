Video: una cámara captó el momento exacto en que un rayo impactó sobre un árbol en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Una cámara de seguridad registró el instante en que una descarga eléctrica alcanzó un pino de gran tamaño en calle Almirante Brown al 2300. El fuerte estruendo sorprendió a los vecinos y el impacto provocó la caída de varias ramas. No hubo heridos.
Un video captó el momento exacto en que un rayo impactó sobre un árbol en Paraná, durante la tormenta registrada este jueves. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran el intenso destello que se produjo cuando la descarga eléctrica alcanzó un pino de gran tamaño, ubicado en calle Almirante Brown al 2300.
El impacto provocó un fuerte estruendo que sorprendió a los vecinos y trabajadores de la zona. El árbol sufrió importantes daños y varias ramas cayeron al suelo, aunque no se registraron personas heridas ni daños materiales de consideración.
"Fue un sonido muy fuerte y una luz que nos llamó la atención. Pensamos que había caído más lejos, pero al salir vimos el árbol y nos sorprendimos", relató Maximiliano, un trabajador y vecino de la zona, a Elonce.
El impacto quedó registrado por una cámara
Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que el rayo alcanzó el pino. Las imágenes muestran un intenso destello y los daños provocados por la descarga.
"Se sintió muy cerca y el estruendo hizo vibrar hasta el edificio", contó Maximiliano. También señaló que el árbol había sufrido daños durante una tormenta anterior, aunque esta vez las consecuencias fueron mayores.
Algunas ramas cayeron sobre el sector de paso, mientras que una camioneta estacionada debajo del árbol no presentaba daños importantes a simple vista. Tampoco se reportaron personas heridas.
La sorpresa de los vecinos
El trabajador explicó que, al momento del impacto, todavía no llovía. "Estaba todo oscuro, como esperando la tormenta. Impactó el rayo y después de unos minutos empezó a llover", recordó.
Otro aspecto que llamó la atención fue la presencia de pararrayos en las inmediaciones. Maximiliano mencionó instalaciones cercanas al seminario y en barrio AATRA.
Pese a la magnitud del estruendo y los daños visibles en el pino, no se registraron consecuencias personales. Los vecinos destacaron que el episodio podría haber tenido un desenlace más grave.