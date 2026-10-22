Descubrieron una placa por los 50 años de la última dictadura militar en la UTN Paraná

La UTN Paraná descubrió una placa por los 50 años del último golpe militar

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Paraná, descubrió una placa conmemorativa por los 50 años del último golpe de Estado en Argentina. La actividad se desarrolló este jueves 22 de octubre en el pasillo de ingreso de la planta baja de la institución, con la participación de autoridades, docentes y miembros de la comunidad universitaria.

La iniciativa forma parte de una propuesta impulsada por la UTN a nivel nacional, que contempla la colocación de placas similares en el Rectorado, ubicado en Buenos Aires, y en las 30 facultades que integran la universidad. El objetivo es recordar lo ocurrido durante la última dictadura militar, reafirmar la defensa de los derechos humanos y sostener el compromiso con el sistema democrático.

Una placa para mantener viva la memoria

El decano de la UTN Regional Paraná, Alejandro Carreres, explicó que la propuesta busca recuperar la historia y transmitir su significado a las nuevas generaciones.

“Para dar cuenta de la historia, para seguir comprometiéndonos con la defensa de los valores democráticos, de los derechos humanos, reafirmar el Nunca Más”, expresó.

Carreres destacó la importancia de recordar lo ocurrido en 1976, al cumplirse medio siglo del golpe de Estado. “Sigue siendo importante rescatar la memoria y dejar el legado para las nuevas generaciones para que no se vuelva a repetir”, sostuvo.

La facultad eligió el 22 de octubre para realizar el descubrimiento, en coincidencia con el Día Nacional del Derecho a la Identidad, una fecha vinculada con la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo por la restitución de la identidad de personas apropiadas durante la última dictadura.

Sobre la elección del lugar, el decano señaló: “Nos pareció adecuado colocarlo hoy. Hemos sometido a votación ponerlo aquí, que es un lugar donde transita toda nuestra comunidad”.

La placa quedó instalada en un espacio de circulación cotidiana, por el que pasan estudiantes, docentes, personal no docente, graduados y visitantes. De esta manera, la institución busca que el recuerdo de ese período de la historia argentina forme parte de la vida universitaria.

El recuerdo de quienes vivieron la dictadura

Durante la actividad también participó el ingeniero Ernesto Clemosqui, quien recordó su experiencia durante los años del gobierno militar y destacó la importancia de valorar la recuperación democrática.

“Yo viví en forma dura en la época del proceso militar, del año 76 al 83, y hay que valorar el espacio democrático que vino años posteriores y no hay que perder la memoria para no repetir lo que sucedió”, manifestó.

Clemosqui consideró que recordar ese período resulta fundamental para que la sociedad reconozca y defienda sus derechos. Además, expresó su preocupación por situaciones actuales que, desde su perspectiva, presentan similitudes con algunos aspectos de aquella época.

“Creo que es importante que la gente tenga conciencia de los derechos que se tienen. Se han perdido, se están perdiendo muchísimos derechos. Hay una pauperización del trabajo y no es algo que pasa solamente en Argentina”, afirmó.

El ingeniero también contó que conoció la iniciativa a través del canal de YouTube de la universidad, cuando se trató en el Consejo Superior, y decidió participar del acto para acompañar la propuesta.

La organización estudiantil en los últimos años de la dictadura

Susana Facendini, recientemente jubilada, compartió su experiencia como estudiante de la UTN durante la dictadura. Ingresó a la universidad en 1979 y recordó las dificultades que atravesaron quienes comenzaron a organizar los centros de estudiantes en ese contexto.

“Las primeras reuniones eran bastante difíciles de armar, había mucho miedo, había muchas dificultades, pero también muchos infiltrados”, relató.

Facendini explicó que, pese a ese escenario, los estudiantes continuaron con la organización y lograron avanzar en la formalización de sus espacios de representación.

“En el año 82 logramos empezar a formalizar no solo el centro de UTN, sino de otros centros, de otras universidades de acá. Ya antes del año 83, cuando fueron las elecciones, teníamos los centros de estudiantes bastante organizados”, recordó.

El testimonio puso de relieve las dificultades que enfrentaron los jóvenes que buscaron sostener espacios de participación estudiantil durante los últimos años del régimen militar.