El ejemplar estaba ubicado en un cantero frente a la Terminal de Paraná. Había sobrevivido a una poda en 2022 y fue retirado completamente.
El espinillo o aromito (Vachellia caven) que estaba ubicado frente a la Terminal de Ómnibus de Paraná, en la esquina de avenida Ramírez y Remedios de Escalada de San Martín, fue talado. El ejemplar, perteneciente a una especie declarada árbol emblema de Entre Ríos en 2020, se encontraba en uno de los canteros ubicados sobre el frente del edificio.
Según informó el portal ambiental ERA Verde, el árbol fue cortado desde su base durante octubre de 2026, poco después de su período de floración. El ejemplar estaba ubicado en un cantero circular que también sirve de soporte para una estructura publicitaria instalada en el sector.
La extracción llamó la atención debido a que el mismo espinillo había sobrevivido a una importante poda realizada en mayo de 2022. En aquella oportunidad, la intervención estuvo relacionada con la presencia de sus ramas frente a un cartel publicitario.
Un árbol reconocido como emblema entrerriano
El espinillo, también conocido como aromito o churqui, es una especie nativa que forma parte del paisaje natural de Entre Ríos. Se caracteriza por sus flores amarillas y perfumadas, que aparecen principalmente durante los meses de primavera.
En noviembre de 2020, el espinillo fue elegido como árbol emblema de Entre Ríos, mediante una votación popular impulsada por el Consejo General de Educación (CGE). La iniciativa buscó reconocer una especie representativa de la flora provincial.
El ejemplar que se encontraba frente a la Terminal de Paraná era visible desde la vía pública y formaba parte de la vegetación del sector. Su ubicación, sobre una esquina de importante circulación vehicular y peatonal, lo convertía en uno de los árboles identificables del frente del edificio.
El antecedente de una poda realizada en 2022
De acuerdo con los antecedentes publicados por ERA Verde, en mayo de 2022 el árbol había sido sometido a una poda considerable por parte de la empresa GB Medios, vinculada con la cartelería publicitaria ubicada en ese espacio.
En aquella oportunidad, vecinos y representantes del Foro Ecologista manifestaron su preocupación por la intervención sobre el ejemplar. Pese a la reducción de sus ramas, el espinillo logró recuperarse y continuó creciendo durante los años siguientes.
Las imágenes de Google Maps correspondientes a julio de 2025 permitían observar que el árbol permanecía en el cantero y había recuperado parte de su estructura vegetal.
Sin embargo, durante octubre de 2026 se constató su extracción completa. Según el medio ambiental, al momento de la tala las ramas no alcanzaban la altura del cartel publicitario instalado en el lugar.