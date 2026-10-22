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Paraná La suerte volvió a San Agustín

Una agencia de Paraná vendió otro Quini 6 millonario: "Todavía no lo podemos creer"

La Tómbola Nº 11 de barrio San Agustín entregó su tercer premio importante. Un apostador ganó $31.042.872 en el Siempre Sale y todavía no se conoce su identidad. Su propietario, Lucas Cerutti, contó a Elonce cómo recibieron la noticia.

22 de Octubre de 2026
Quini 6: agencia de Paraná vendió otro premio millonario.
Quini 6: agencia de Paraná vendió otro premio millonario. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La Tómbola Nº 11 de barrio San Agustín entregó su tercer premio importante. Un apostador ganó $31.042.872 en el Siempre Sale y todavía no se conoce su identidad. Su propietario, Lucas Cerutti, contó a Elonce cómo recibieron la noticia.

Una agencia de Paraná vendió otro Quini 6 millonario y volvió a generar entusiasmo entre los vecinos de barrio San Agustín. La Tómbola Nº 11, ubicada en Casiano Calderón 1887, registró una apuesta ganadora de $31.042.872 en la modalidad Siempre Sale.

 

 

Lucas Cerutti, propietario del comercio, expresó su alegría durante una entrevista con Elonce. "Estamos contentos de que nuevamente haya salido acá. Estamos averiguando quién puede haber sido, si alguien del barrio o de San Agustín", manifestó.

 

El premio corresponde al sorteo del miércoles 21 de octubre, cuando 12 apostadores acertaron cinco números. Tres jugadas ganadoras fueron realizadas en Entre Ríos: en las agencias Nº 11 de Paraná, Nº 739 de Crespo y Nº 1105 de Santa Elena.

 

Lucas Cerutti, agenciero de la T&oacute;mbola N&ordm; 11 (Elonce)
Lucas Cerutti, agenciero de la Tómbola Nº 11 (Elonce)

 

 

La agencia que volvió a repartir millones

 

"Es el tercer premio que sale justamente acá. Estamos felices de que sea nuevamente en San Agustín. Todavía no lo podemos creer", aseguró Cerutti, quien recordó que anteriormente habían entregado un pozo millonario.

 

La noticia provocó nuevas visitas al local. Según contó, vecinos y apostadores de otros sectores de Paraná se acercaron para felicitarlos y realizar sus jugadas.

 

"Apenas llegamos, adornamos. Estamos realmente felices y esperamos que aparezca el que lo sacó", expresó el comerciante. Los globos colocados en la agencia reflejaban el clima de celebración.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

 

Esperan conocer al ganador

 

Cerutti explicó que todavía no pudieron identificar al apostador favorecido. El premio será abonado con los descuentos impositivos correspondientes.

 

Mientras tanto, los clientes habituales acompañan la celebración. Algunos vecinos incluso se acercaron especialmente para probar suerte tras conocer la noticia.

 

"Muy felices de que haya salido acá, en nuestra agencia", concluyó Cerutti, quien espera que pronto aparezca el ganador.

 

Una agencia paranaense vendió un nuevo premio ganador

 

Temas:

Barrio San Agustín Paraná Quini 6 premio
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