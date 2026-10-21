Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en La Revancha

REDACCIÓN ELONCE
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo del Quini 6, en total, habrá en juego 4.000 millones de pesos.
Un solo apostador se llevó el premio de La Revancha del Quini 6 este miércoles. En el Siempre Sale hubo 12 con cinco aciertos y tres son de Entre Ríos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.000 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 05-39-04-32-44-40. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.100.000.000.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 45-42-21-04-20-24. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.100.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 11-14-33-02-28-01. Hubo un solo ganador que se llevó $4.684.503.196,80. El apostador jugó la boleta en Córdoba capital.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 42-13-21-39-45-43. Hubo 12 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $31.042.872. Tres son de Entre Ríos. Los restantes se repartieron en Santa Fe (2), Capital Federal (2), Buenos Aires (3) y Córdoba (2).
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1.285 ganadores y cada uno percibirá $145.642,02.