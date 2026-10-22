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Sociedad Sorteo del miércoles

Quini 6: un paranaense y otros dos entrerrianos ganaron más de $31 millones

Tres apostadores de Paraná, Crespo y Santa Elena ganaron más de $31 millones cada uno en el Siempre Sale del Quini 6 de este miércoles.

22 de Octubre de 2026
Quini 6: tres entrerrianos ganaron más de $31 millones
Quini 6: tres entrerrianos ganaron más de $31 millones

Tres apostadores de Paraná, Crespo y Santa Elena ganaron más de $31 millones cada uno en el Siempre Sale del Quini 6 de este miércoles.

El Quini 6 dejó tres nuevos millonarios en Entre Ríos durante el sorteo de este miércoles 21 de octubre. Los apostadores realizaron sus jugadas en agencias de Paraná, Crespo y Santa Elena, acertaron cinco números en la modalidad Siempre Sale y ganaron $31.042.872 cada uno.

 

Según los datos confirmados desde el IAFAS a Elonce, las apuestas ganadoras se realizaron en la agencia Nº 11 de Paraná, la agencia Nº 739 de Crespo y la agencia Nº 1105 de Santa Elena. Los tres entrerrianos estuvieron entre los 12 beneficiados de esta modalidad.

 

En la modalidad Siempre Sale, los números sorteados fueron 42 - 13 - 21 - 39 - 45 - 43. Hubo 12 apostadores que consiguieron cinco aciertos y cada uno obtuvo un premio superior a los 31 millones de pesos.

 

De acuerdo con la distribución informada, tres de las apuestas ganadoras correspondieron a Entre Ríos. Los restantes premios se distribuyeron entre Santa Fe, con dos ganadores; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con dos; provincia de Buenos Aires, con tres; y Córdoba, con otros dos.

Un apostador ganó más de $4.684 millones en La Revancha

La modalidad La Revancha entregó el premio más importante de la noche. Los números favorecidos fueron 11 - 14 - 33 - 02 - 28 - 01 y hubo un único ganador con seis aciertos.

 

El apostador realizó su jugada en Córdoba capital y se adjudicó un premio de $4.684.503.196,80.

 

Por otra parte, en el sorteo Tradicional salieron los números 05 - 39 - 04 - 32 - 44 - 40. No se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo acumulado para el próximo domingo será de $1.100 millones.

Los resultados de La Segunda y el Pozo Extra

En La Segunda del Quini 6, los números sorteados fueron 45 - 42 - 21 - 04 - 20 - 24. Tampoco hubo apostadores que acertaran las seis cifras y el pozo quedó vacante. De esta manera, para el próximo sorteo habrá $1.100 millones en juego en esta modalidad.

 

En tanto, el Pozo Extra registró 1.285 ganadores, quienes recibirán $145.642,02 cada uno.

 

El próximo sorteo del Quini 6, previsto para el domingo 25 de octubre, tendrá un pozo estimado total de $4.000 millones.

Temas:

Quini 6 Siempre Sale Entre Ríos Paraná Crespo Santa Elena IAFAS
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