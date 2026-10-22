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Sociedad Poceada Misionera

Ganó más de $388 millones en una lotería provincial y rompió un récord histórico

Un apostador de Puerto Iguazú se llevó el premio más grande de la historia de la Poceada Misionera. La jugada ganadora se realizó en una agencia local y superó el récord de 2025.

22 de Octubre de 2026
Ganó $388 millones y rompió un récord
Ganó $388 millones y rompió un récord

Un apostador de Puerto Iguazú se llevó el premio más grande de la historia de la Poceada Misionera. La jugada ganadora se realizó en una agencia local y superó el récord de 2025.

La suerte tocó la puerta de un apostador en Puerto Iguazú y marcó un hito en la Lotería de Misiones. Durante el sorteo nocturno del martes, la Poceada Misionera entregó el pozo más grande de su historia, un acumulado récord de 388.437.723 pesos.

 

El ticket ganador se confeccionó en la Agencia 423 de la Ciudad de las Cataratas. Con este pozo, el juego destronó el récord anterior registrado en mayo de 2025, cuando un apostador posadeño se había llevado un premio superior a los 348 millones de pesos.

 

La fortuna no se detuvo en el primer puesto de la grilla. La misma jornada repartió un segundo premio de 14.115.989 pesos, beneficio que se dividió entre dos ganadores que realizaron sus jugadas en la Agencia 302 de Puerto Iguazú y en la Agencia 352 de Eldorado.

Premios repartidos en toda la provincia de Misiones

El sorteo también derramó beneficios en otras localidades misioneras. El tercer premio distribuyó un total de 2.669.833 pesos entre 19 beneficiarios que confeccionaron sus cupones en agencias de Posadas, Oberá, Jardín América y Cerro Azul, mientras que el cuarto premio alcanzó a 184 ganadores en distintos puntos de la provincia.

 

Tras completarse la grilla de ganadores de una noche calificada como histórica por el organismo quinielero, las autoridades confirmaron que para la edición de este miércoles el pozo acumulado volverá a iniciar con una base fijada en más de 40.680.000 pesos.

 

Temas:

Poceada Misionera Lotería de Misiones Puerto Iguazú lotería
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