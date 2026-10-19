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Sociedad Expectativa en Concordia

"La suerte está en esta esquina": en Concordia esperan al ganador de casi $17 millones en el Quini 6

La apuesta ganadora del Siempre Sale se realizó en una agencia del barrio Lesca, en Concordia. Su propietaria, María Paz Perafán, contó a Elonce que aún desconocen quién es el afortunado y que la noticia revolucionó a los vecinos.

19 de Octubre de 2026
Quini 6: ganó casi $17 millones y aún no reclamó el premio.
Quini 6: ganó casi $17 millones y aún no reclamó el premio. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La apuesta ganadora del Siempre Sale se realizó en una agencia del barrio Lesca, en Concordia. Su propietaria, María Paz Perafán, contó a Elonce que aún desconocen quién es el afortunado y que la noticia revolucionó a los vecinos.

El ganador del Quini 6 en Concordia todavía no apareció a reclamar su premio de $16.906.114,80, obtenido en la modalidad Siempre Sale del sorteo realizado este domingo. La apuesta fue registrada en la agencia Nº 1304, del barrio Lesca, y la noticia generó una gran expectativa entre los vecinos.

 

 

María Paz Perafán, propietaria de la agencia, contó a Elonce que todavía desconocen la identidad del afortunado apostador. Según estimó, la jugada habría sido realizada durante el sábado, una jornada de intensa actividad.

 

"Acá estamos expectantes porque todavía no apareció el afortunado. Calculamos que hizo la boleta el sábado, pero todavía no vino a reclamar su premio", expresó la agenciera, quien aseguró que numerosos clientes se acercaron para comprobar sus apuestas.

 

Mar&iacute;a Paz Peraf&aacute;n, propietaria de la agencia N&ordm; 1304 (Elonce)
María Paz Perafán, propietaria de la agencia Nº 1304 (Elonce)

 

El barrio espera conocer al ganador

 

La repercusión del premio se hizo sentir rápidamente en el barrio Lesca. Vecinos y clientes comenzaron a acercarse al comercio para felicitar a sus responsables y consultar si había novedades sobre el ganador.

 

"Están todos contentos acá en el barrio desde temprano. Pasan, tocan bocina, a los gritos felicitando. Está todo el barrio revolucionado", relató Perafán sobre el movimiento generado por la noticia.

 

(Gentileza Mar&iacute;a Paz Peraf&aacute;n)
(Gentileza María Paz Perafán)

 

La comerciante recordó que su agencia ya había vendido otros premios importantes. "El año pasado vendimos un Siempre Sale también. Este es el tercero", señaló. Además, destacó que el Quini 6 es uno de los juegos más elegidos por sus clientes, después de la quiniela.

 

 

Cuánto ganó y qué números salieron

 

La apuesta ganadora corresponde al sorteo Nº 3.418 del Quini 6. Desde el IAFAS confirmaron que fue registrada en la Agencia Nº 1304 de Concordia.

 

En la modalidad Siempre Sale, los números sorteados fueron 01, 10, 19, 25, 37 y 44. Hubo 30 ganadores que obtuvieron el premio correspondiente, entre ellos el apostador entrerriano.

 

Mientras continúa la expectativa, Perafán dejó un mensaje para quien tenga la boleta premiada: "Lo estamos esperando. Ojalá que sea un cliente de siempre, y si no es lo mismo. Estamos recontentos de haber dado el premio".

 

Quini 6: Un entrerriano ganó casi $17 millones

Temas:

Quini 6 Siempre Sale ganador del Quini 6 entrerriano Concordia
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