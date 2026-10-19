Un entrerriano ganó más de $16 millones en el Quini 6

El sorteo Nº 3.418 del Quini 6 realizado este domingo dejó dos nuevos millonarios que se llevaron $1.418.485.786,20 y un afortunado ganador entrerriano que obtuvo más de 16 millones de pesos.

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que en Entre Ríos la boleta ganadora de los $16.906.114,80 se jugó en la Agencia Nº 1304 de la ciudad de Concordia y el premio se obtuvo bajo la modalidad Siempre Sale. Este sorteo se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, y salieron los siguientes números: 01-25-19-37-44-10. Hubo 30 ganadores, incluido el entrerriano.

En tanto que los nuevos millonarios acertaron los seis números de la modalidad Tradicional. Son de la localidad de Rivadavia, en la provincia de San Juan y el otro jugador, de la localidad de Carcarañá, en Santa Fe. Los números que salieron fueron 31 - 11 - 09 - 17 - 25 – 07; cada uno se hizo acreedor de $ 1.418.485.786,20.

Los otros sorteos del Quini 6

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 38-27-04-16-21-10. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.100.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 43-41-05-26-01-40. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del miércoles se sortearán $4.254.526.426.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 3445 ganadores y cada uno percibirá $58.055,15.