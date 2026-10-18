Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.418 millones en el Tradicional

REDACCIÓN ELONCE
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.600 millones de pesos.
El pozo Tradicional del Quini 6 dejó dos nuevos millonarios en el país en el sorteo de este domingo. En el Siempre Sale hubo 30 con cinco aciertos y uno es de Entre Ríos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.600 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 31-11-09-17-25-07. Hubo dos ganadores que se repartirán $1.418.485.786,20. Uno se jugó en Rivadavia, en la provincia de San Juan. La restante en Carcaraña, en Santa Fe.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 38-27-04-16-21-10. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.100.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 43-41-05-26-01-40. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del miércoles se sortearán $4.254.526.426.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 01-25-19-37-44-10. Hubo 30 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $16.906.114,80. Uno es de Entre Ríos.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 3445 ganadores y cada uno percibirá $58.055,15.