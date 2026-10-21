Video: un nene pidió festejar su cumpleaños con la temática del Quini 6 y su familia lo sorprendió

Un nene de Rosario sorprendió a su familia al pedir que su cumpleaños de cuatro años tuviera la temática del Quini 6. Lejos de elegir personajes de dibujos animados o superhéroes, Vicente quiso que el tradicional juego de la Lotería de Santa Fe fuera el protagonista de su fiesta. Su familia cumplió el deseo y el festejo se volvió viral en TikTok.

Cumple de Vicente con temática del Quini 6 (foto gentileza de la mamá de Vicente para Elonce)

La celebración incluyó una torta decorada con el conocido muñeco del Quini 6, además de muffins, golosinas y distintos elementos preparados especialmente para la ocasión, publicó La Capital.

El video fue compartido en TikTok con una frase que refleja la particular elección del pequeño: “Pov: mi hermano quería que su cumple sea del Quini 6. Mi mamá en corto”.

Una fiesta del Quini 6 que se volvió viral

Las imágenes muestran cómo la familia de Vicente adaptó cada detalle de la celebración a la temática elegida por el cumpleañero.

Cumple de Vicente con temática del Quini 6 (foto gentileza de la mamá de Vicente para Elonce)

La mesa dulce estuvo decorada con referencias al juego de azar, mientras que la torta tuvo como protagonista a su tradicional personaje.

Cumple de Vicente con temática del Quini 6 (foto gentileza de la mamá de Vicente para Elonce)

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos llegó cuando los familiares comenzaron a bailar y armaron un pogo al ritmo del clásico jingle del Quini 6.

Cumple de Vicente con temática del Quini 6 (foto gentileza de la mamá de Vicente para Elonce)

La escena quedó registrada en el video que comenzó a circular por TikTok y llamó la atención por la originalidad del festejo.

Cumple de Vicente con temática del Quini 6 (foto gentileza de la mamá de Vicente para Elonce)

La familia acompañó con entusiasmo la elección de Vicente y convirtió su cumpleaños en una celebración diferente, vinculada con uno de los juegos más reconocidos de Santa Fe.

Qué es el Quini 6

El Quini 6 es un juego de azar creado en 1988 por la Lotería de Santa Fe, que con el paso de los años se extendió a todo el país.

Para participar, los apostadores deben seleccionar seis números entre el 00 y el 45. Los sorteos se realizan los miércoles y domingos, con distintas modalidades de premios.

Además de sus sorteos, el juego cuenta con una identidad reconocible por su personaje y su música característica.

Esa misma identidad fue la que inspiró a Vicente para celebrar sus cuatro años con una fiesta que su familia hizo realidad y que terminó conquistando las redes sociales.