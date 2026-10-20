Quini 6: dos pozos quedaron vacantes y el monto acumulado llegó a $7.600 millones

El Quini 6 tendrá un pozo acumulado estimado de 7.600 millones de pesos para el sorteo del miércoles 21 de octubre, luego de que dos de sus principales modalidades quedaran vacantes durante la última edición. La Lotería de Santa Fe confirmó los montos que estarán en juego, tras una jornada en la que dos apostadores se convirtieron en multimillonarios.

El sorteo del domingo 18 de octubre dejó dos ganadores en la modalidad Tradicional Primer Sorteo. Los afortunados realizaron sus apuestas en Rivadavia, provincia de San Juan, y Carcarañá, Santa Fe, y acertaron las seis bolillas de la combinación ganadora.

Cada uno obtuvo un premio de $1.418.485.786,20, luego de acertar los números 31 - 11 - 09 - 17 - 25 - 07. Sin embargo, las modalidades La Segunda y Revancha no registraron ganadores con seis aciertos, por lo que sus respectivos pozos continuaron acumulándose.

Los números ganadores del Quini 6 del domingo 18 de octubre

La Lotería de Santa Fe difundió los resultados oficiales de las distintas modalidades correspondientes al último sorteo. Mientras el Tradicional entregó dos premios millonarios, las otras categorías principales no tuvieron ganadores.

Los números sorteados fueron los siguientes:

Tradicional Primer Sorteo: 31 - 11 - 09 - 17 - 25 - 07. Dos ganadores.

31 - 11 - 09 - 17 - 25 - 07. Dos ganadores. La Segunda: 38 - 27 - 04 - 16 - 21 - 10. Pozo vacante.

38 - 27 - 04 - 16 - 21 - 10. Pozo vacante. Revancha: 43 - 41 - 05 - 26 - 01 - 40. Pozo vacante.

43 - 41 - 05 - 26 - 01 - 40. Pozo vacante. Siempre Sale: 01 - 25 - 19 - 37 - 44 - 10. Hubo 30 ganadores.

En la modalidad Siempre Sale, 30 apostadores lograron cinco aciertos y recibieron premios superiores a los 16 millones de pesos cada uno. De esta manera, el sorteo distribuyó importantes sumas entre participantes de diferentes puntos del país.

Cómo se distribuirán los $7.600 millones del próximo sorteo

Para el miércoles 21 de octubre, la entidad organizadora anunció un pozo total estimado de $7.600 millones, distribuido entre las cinco modalidades del juego.

Los montos previstos son:

Tradicional Primer Sorteo: $1.100 millones.

$1.100 millones. La Segunda: $1.165 millones.

$1.165 millones. Revancha: $4.755 millones.

$4.755 millones. Siempre Sale: $380 millones.

$380 millones. Extra: $200 millones.

La modalidad Revancha concentrará el premio más elevado de la próxima edición, con 4.755 millones de pesos. La Segunda también ofrecerá una cifra superior a los 1.100 millones.

Cuándo y a qué hora será el próximo Quini 6

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 21 de octubre, a las 21.15, desde la sala oficial de sorteos de la Lotería de Santa Fe. La extracción de las bolillas se transmitirá en vivo para todo el país, mediante los canales y plataformas habituales. Los apostadores podrán consultar las combinaciones ganadoras y la distribución definitiva de los premios una vez finalizada la jornada.