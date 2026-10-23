De la salud al misterio de las olas: alumnos de una escuela de Paraná sorprendieron con sus proyectos científicos

Los alumnos de la Escuela Evangélica Bautista Nº 127 Pastor Enrique Marconi de Paraná presentaron sus proyectos científicos durante la 32ª Feria de Educación, una muestra que reunió experimentos, maquetas, juegos interactivos y herramientas tecnológicas. Los estudiantes explicaron a Elonce cómo investigaron distintos fenómenos relacionados con la salud, la música y la naturaleza.

Durante un recorrido por los stands, los chicos compartieron sus conocimientos y realizaron demostraciones prácticas de los trabajos desarrollados en el aula, con el acompañamiento de docentes y familias.

Entre las propuestas se destacaron “Pequeños hábitos, grandes cambios”, sobre el cuidado de la salud; modelos del corazón y la circulación sanguínea; instrumentos musicales elaborados con materiales reutilizados y una investigación sobre el origen de las olas.

Pequeños hábitos, grandes cambios: cómo cuidar la salud

Los alumnos de sexto grado presentaron un proyecto dedicado a la higiene personal y la alimentación saludable. Para explicar lo aprendido, construyeron maquetas, prepararon folletos y organizaron juegos.

“Estuvimos investigando sobre el cuidado y la higiene del cuerpo, de las manos, de los dientes y la alimentación saludable. Hicimos varias maquetas y estuvimos investigando”, contó uno de los estudiantes a Elonce.

El stand incluía elementos relacionados con la prevención y el cuidado personal, como alcohol en gel, barbijos y materiales para explicar la higiene bucal.

Los chicos también diseñaron una actividad para diferenciar alimentos saludables de aquellos cuyo consumo debe limitarse.

Uno de los juegos permitía representar la eliminación de gérmenes mediante el lavado de manos. Los visitantes debían simular el uso de jabón para observar cómo desaparecían las figuras que representaban microorganismos.

Los estudiantes explicaron que su investigación incluyó el planteamiento de un problema, la formulación de hipótesis, la experimentación y las conclusiones.

Alumnos de una escuela de Paraná sorprendieron con sus proyectos científicos

El corazón y la circulación sanguínea en maquetas

Otro grupo presentó una investigación sobre el funcionamiento del corazón y el recorrido de la sangre por el organismo.

“Nuestro proyecto trata sobre el corazón, todas sus partes y cómo circula la sangre por todo el cuerpo”, explicó uno de los alumnos.

Los estudiantes construyeron modelos que representaban la circulación sanguínea mediante jeringas y líquidos de distintos colores. “La sangre de color azul representa la que tiene más dióxido de carbono y menos oxígeno, mientras que la roja representa la que tiene más oxígeno”, detallaron durante la demostración.

También elaboraron un corazón de plastilina con sus principales estructuras identificadas mediante carteles.

La exposición incorporó una herramienta digital que permitió observar un modelo tridimensional de un corazón latiendo a través de una tableta. “Es un modelo 3D puesto por la computadora”, explicó uno de los estudiantes mientras mostraba el recurso tecnológico utilizado en el proyecto.

Pequeños músicos, grandes sonidos

Los alumnos de quinto grado participaron con el proyecto “Pequeños músicos, grandes sonidos”, dedicado a investigar cómo se produce el sonido y qué factores modifican sus características.

Para realizar los experimentos, construyeron instrumentos musicales con objetos que tenían en sus casas y que ya no utilizaban. “Hicimos instrumentos con cosas que teníamos en casa que ya no usábamos”, contó una estudiante mientras mostraba un tambor fabricado con materiales reutilizados.

Los chicos investigaron cómo influyen el tamaño, la densidad y la elasticidad de los materiales en los sonidos que producen los instrumentos.

También realizaron comparaciones entre sus creaciones y los instrumentos convencionales, para reconocer diferencias de intensidad y tonalidad.

Durante la recorrida, hicieron demostraciones musicales y explicaron las preguntas que guiaron su investigación.

El misterio de las olas: una investigación sobre el mar

Los estudiantes de quinto grado B presentaron “El misterio de las olas”, un proyecto que buscó explicar cómo se forman y qué ocurre cuando se desplazan por el agua.

“Investigamos el misterio de las olas, qué pasa dentro de una ola y cómo se producen”, relató uno de los alumnos.

Durante la presentación, los chicos explicaron que el viento es uno de los principales factores que generan el movimiento de las olas y que algunos fenómenos, como los terremotos submarinos, pueden producir grandes desplazamientos de agua.

También analizaron cómo la profundidad del fondo marino influye en el comportamiento de las olas cuando se acercan a la costa.

La investigación incorporó contenidos relacionados con la contaminación del ambiente marino, especialmente la presencia de plásticos y otros residuos.

Para mostrar los resultados, los estudiantes construyeron maquetas que representaban el movimiento del agua y distintos escenarios del mar.

“Lo hicimos en grupo, con amigos, juntándonos para trabajar”, contó uno de los participantes.

Una feria para compartir lo aprendido

La 32ª Feria de Educación permitió que los estudiantes explicaran sus investigaciones ante docentes, familias y visitantes.

A lo largo de los stands, los alumnos no solo exhibieron los trabajos terminados, sino que también detallaron las preguntas iniciales, los experimentos realizados y las conclusiones obtenidas.

La muestra puso en evidencia el trabajo colectivo entre los chicos, sus docentes y las familias, que colaboraron en la preparación de materiales y maquetas.

De esta manera, la Escuela Evangélica Bautista Pastor Enrique Marconi de Paraná volvió a abrir sus puertas para compartir los aprendizajes del año mediante experiencias prácticas, creatividad e investigación.