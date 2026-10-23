Una escuela de Paraná celebra su 32° Feria de Educación con proyectos científicos, tecnológicos y sociales

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Evangélica Bautista Nº 127 Pastor Enrique Marconi realiza una nueva edición de su tradicional muestra anual, registró Elonce. Estudiantes de distintos niveles presentan trabajos sobre salud, música, migración de aves y juegos, con el acompañamiento de docentes y familias.
La Escuela Evangélica Bautista Nº 127 Pastor Enrique Marconi de Paraná celebra su 32ª Feria de Educación, una muestra anual en la que estudiantes de distintos niveles comparten proyectos científicos, tecnológicos y sociales desarrollados durante el ciclo lectivo. La actividad reúne a docentes, alumnos y familias, que participan de la presentación de los trabajos.
El director de la institución, Juan Pedro Verón, destacó ante Elonce la continuidad de una propuesta que comenzó hace más de tres décadas por iniciativa de una antigua directora.
“Hace 32 años, cuando no había ferias de ciencias, la directora que estaba en ese momento, Elsi, tuvo este proyecto. Estamos disfrutando de esa continuidad. Es un trabajo de la escuela, de las familias y de los chicos”, expresó.
Una feria educativa con 32 años de historia
La muestra reúne experiencias de diferentes áreas del conocimiento, con proyectos que permiten a los estudiantes investigar, experimentar y compartir sus aprendizajes.
Verón explicó que las propuestas incluyen contenidos científicos, tecnológicos y sociales, además de actividades relacionadas con los juegos tradicionales y actuales.
La feria se desarrolla durante la jornada escolar, con una pausa al mediodía y continuidad durante el turno tarde, hasta las 14:30.
Los más pequeños aprendieron sobre salud y alimentación
Marianela Gutiérrez, docente de nivel inicial, explicó que los niños trabajaron durante el año en proyectos vinculados con el cuidado del cuerpo y la prevención de enfermedades.
“Trabajamos sobre vitaminas, alimentación, salud, la importancia de la vacunación y de la visita al odontólogo. Fueron proyectos variados, pero todos relacionados con nuestro bienestar”, señaló.
La docente destacó que los contenidos despertaron el interés de los alumnos porque pudieron relacionarlos con experiencias de su vida cotidiana. “En mi caso trabajamos sobre los dientes, por qué se caían y qué pasaba cuando eso ocurría. A los chicos les gustó mucho y pudieron vincularlo con sus propios cuidados”, comentó.
Instrumentos musicales construidos con materiales reciclados
Los estudiantes de quinto grado presentaron un proyecto dedicado a la producción del sonido mediante instrumentos musicales elaborados por ellos mismos.
Antonela, docente de 5°, explicó que utilizaron cartón, botellas y globos para construir diferentes instrumentos y analizar sus características. “Los chicos fueron viendo cómo se producía el sonido. Algunos sonaban más graves y otros más agudos. También trajeron instrumentos reales y los comparamos con los que habíamos construido”, relató.
La experiencia permitió combinar investigación, creatividad y experimentación con materiales de uso cotidiano.
La docente agradeció especialmente el acompañamiento de las familias, que colaboraron con elementos y prestaron instrumentos para enriquecer la actividad. “Los papás colaboraron muchísimo, hasta último momento. Los niños también se entusiasmaron mucho con el proyecto”, destacó.
Investigaron por qué algunas aves migran
En primer grado, los alumnos desarrollaron un proyecto sobre la migración de las aves a partir de una pregunta: ¿por qué solo algunas especies migran?
Betzabé, docente del curso, contó que la actividad comenzó con una película y continuó con la elaboración de hipótesis por parte de los estudiantes. “Los chicos pensaban que las aves migraban buscando calor porque no podían soportar el frío. A partir de esa idea comenzamos a investigar”, explicó.
Para profundizar el trabajo, contaron con la colaboración de la profesora de Biología en UADER, Lorena Sovrano, quien acompañó una visita al parque Gazzano.
Durante la experiencia, los alumnos observaron aves y conocieron características de sus cuerpos mediante materiales como nidos y plumas. “Descubrimos que las aves pueden tolerar el frío porque están cubiertas de plumas y que la migración también está relacionada con las características de cada especie”, relató la docente.
El acompañamiento de las familias
Las docentes coincidieron en destacar la participación de padres, abuelos y otros familiares durante la preparación de los proyectos.
En el caso del trabajo sobre las aves, Betzabé explicó que el aporte de las familias permitió ampliar las actividades y acompañar las investigaciones de los alumnos. “Como todos los años, hay mucho esfuerzo detrás de los docentes, las familias y los niños. Fue una experiencia hermosa”, expresó.
De esta manera, la 32ª Feria de Educación de la Escuela Pastor Enrique Marconi volvió a reunir a la comunidad educativa de Paraná alrededor de proyectos que integran investigación, creatividad y aprendizaje.