Entre Ríos realiza el 2º Congreso de Cuidados Integrales de Personas Mayores: "Es un cambio de paradigma"

REDACCIÓN ELONCE
El segundo Congreso Entrerriano de Cuidados Integrales de Personas Mayores se desarrolla en Paraná. La vicegobernadora Alicia Aluani destacó la importancia de promover una vejez activa y saludable: "Debemos ser parte de las políticas que nos involucran".
El segundo Congreso Entrerriano de Cuidados Integrales de Personas Mayores se desarrolla este viernes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, con la participación de autoridades provinciales y especialistas. El encuentro propone debatir nuevas estrategias para garantizar un envejecimiento saludable, fortalecer la inclusión social y actualizar las políticas públicas destinadas a este sector de la población.
Durante la jornada, la vicegobernadora Alicia Aluani, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, dialogaron con Elonce sobre los desafíos que plantea el aumento de la esperanza de vida y la necesidad de transformar los modelos tradicionales de atención.
"Es un cambio de paradigma. Envejecer no significa no poder desarrollar proyectos ni dejar de tener una vida plena", expresó Aluani. La vicegobernadora sostuvo que el cuidado debe superar el enfoque exclusivamente asistencial y promover oportunidades de participación para las personas mayores.
Nuevas políticas para una vejez saludable
Aluani remarcó que el Estado debe impulsar políticas de cuidado, pero también destacó la responsabilidad de las familias, las instituciones y las comunidades. En ese sentido, advirtió sobre la discriminación por edad y las dificultades de inclusión que pueden profundizarse con los cambios tecnológicos.
"Debemos ser parte de esas políticas porque nosotros vivimos el presente y el futuro, y tenemos que decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro", afirmó, al reclamar una participación activa de las personas mayores en las decisiones que las involucran.
También señaló que el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la natalidad obligan a adaptar las estructuras de acompañamiento. Consideró fundamental actualizar los conocimientos y conocer los avances de la gerontología.
La Legislatura analiza actualizar las leyes
Por su parte, Gustavo Hein planteó la necesidad de revisar la legislación provincial vinculada con las personas mayores. "Es responsabilidad del Estado adecuar políticas con un digesto de leyes que datan de 40 a 50 años a la realidad de 2026", manifestó.
El legislador destacó que el Congreso permite escuchar a quienes trabajan diariamente en el cuidado y trasladar sus inquietudes a las políticas públicas. Además, consideró necesario fortalecer la coordinación entre distintas áreas del Gobierno.
Finalmente, Verónica Berisso explicó que la jornada incluye tres exposiciones temáticas y mesas de trabajo. El objetivo es debatir propuestas para promover una vejez activa, sin discriminación y con mejores condiciones de vida, incorporando también la participación del sector privado.