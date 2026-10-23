Paraná realizará la 12ª Caminata Rosa este sábado: será gratuita y tendrá recorridos de 3 y 6 kilómetros

La 12ª Caminata Rosa en Paraná se realizará este sábado 24 de octubre, desde las 16, con punto de encuentro en el Monumento a Urquiza. La actividad será abierta y gratuita, con recorridos de 3 y 6 kilómetros para quienes deseen caminar o correr. Además, se recibirán donaciones de pañales destinadas al hospital geriátrico "Dr. Pascual Palma".

La presentación oficial se realizó este viernes en el Shopping La Paz, con la participación de organizadores, representantes de instituciones y autoridades municipales. La iniciativa forma parte de las actividades de Octubre Rosa, dedicadas a promover la concientización sobre el cáncer de mama.

Andrea Sanfilippo, organizadora de la caminata, destacó a Elonce la continuidad de una propuesta que combina actividad física, prevención y acompañamiento a quienes atraviesan una enfermedad oncológica.

“Estamos felices de llegar a la duodécima edición de la Caminata Rosa. Desde sus comienzos, el objetivo fue concientizar sobre la actividad física y la importancia de los chequeos y tratamientos médicos”, expresó.

Caminata Rosa en Paraná: cuándo es y cómo participar gratis

Cuándo y dónde será la Caminata Rosa en Paraná

La convocatoria será este sábado 24 de octubre, a partir de las 16, junto al Monumento a Urquiza, en el Parque Urquiza de Paraná. Los participantes podrán elegir entre dos distancias: 3 y 6 kilómetros, tanto para caminar como para correr. La actividad está dirigida a personas de todas las edades, incluidos hombres, mujeres y niños; y no será necesario pagar una inscripción para participar.

“Es un evento totalmente abierto y gratuito. Van a poder correr, caminar y compartir momentos con otras personas, acompañando a pacientes y a sus familias”, explicó Sanfilippo.

La jornada finalizará con sorteos, regalos aportados por las instituciones que acompañan la propuesta y un espectáculo musical a cargo de la banda Pegó en el Palo.

“Lo único que pedimos es que colaboren con una donación de pañales para el Hospital Palma, pero después que vayan nada más”, señaló.

La importancia de la prevención y los controles médicos

Durante la presentación, los organizadores remarcaron que uno de los principales objetivos de la Caminata Rosa es promover los controles médicos y la detección temprana del cáncer de mama.

Sanfilippo sostuvo que realizar consultas y estudios oportunamente puede mejorar las posibilidades de tratamiento.

Desde AICER (Asociación Integral de Cáncer Entre Ríos) también destacaron el trabajo de concientización y acompañamiento que realizan durante todo el año.

“Trabajamos los 365 días del año. Acompañamos a pacientes y a sus familias durante todo el proceso y también hacemos campañas de prevención”, explicó Ayelén Gramundi.

La entidad participa de iniciativas destinadas a difundir información sobre la enfermedad y brindar apoyo a las personas que atraviesan tratamientos oncológicos.

El acompañamiento de la Municipalidad de Paraná

El secretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Juan Arbitelli, participó del lanzamiento y confirmó el acompañamiento del gobierno municipal a la nueva edición.

“Es un honor poder sumarnos otro año más. Esta ya es la edición número 12 de la Caminata Rosa, una actividad que todos sabemos que se realiza en octubre y que colabora mucho con la concientización”, manifestó.

El funcionario agradeció el trabajo de Andrea Sanfilippo, del gimnasio Taián y de AICER para sostener la propuesta a lo largo de los años. “Andrea es una promotora permanente de la salud. Siempre estamos agradecidos y acompañándola en este tipo de eventos”, expresó.

Arbitelli también destacó el respaldo de la gestión municipal encabezada por la intendenta Rosario Romero.