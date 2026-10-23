Pelucas de Esperanza estará en la Caminata Rosa y recibirá donaciones de cabello

La ONG Pelucas de Esperanza participará este sábado 24 de octubre de una nueva edición de la Caminata Rosa en Paraná, una jornada destinada a promover la concientización sobre el cáncer de mama y acompañar a quienes atraviesan la enfermedad. La organización instalará un espacio para recibir donaciones de cabello, que posteriormente serán utilizadas para confeccionar pelucas destinadas a pacientes oncológicos.

El peluquero Marcelo García Nevez, integrante de Pelucas de Esperanza, confirmó a Elonce que el equipo estará presente desde las 15, mientras que las actividades de concientización comenzarán a las 16 y la caminata se iniciará a las 17. La propuesta es impulsada por Andrea San Filippo y contará con la participación de distintas organizaciones vinculadas a la prevención y el acompañamiento de pacientes.

“Estamos muy contentos. Vamos a estar con Pelucas de Esperanza y llevo un equipo de peluqueras que conocí durante el desfile de Rawson. Son colegas que quieren participar y colaborar con este evento”, expresó García Nevez.

Cuáles son los requisitos para donar cabello

Uno de los principales objetivos de la participación de Pelucas de Esperanza será reunir cabello para la confección de pelucas. García Nevez explicó que las personas interesadas deberán concurrir con el pelo limpio, seco y con una longitud mínima de 20 centímetros para donar.

“Pedimos 20 centímetros nada más. No importa el género de la persona, tampoco la edad ni si tiene tratamientos químicos anteriores. Pueden donar todos”, aclaró.

En ese sentido, destacó que las personas con canas, tinturas o mechas también podrán colaborar. Incluso, quienes no deseen realizarse un corte completo tendrán la posibilidad de donar pequeños mechones de la parte posterior de la cabeza.

“Si no querés donar semejante longitud, podés donar una mechita del occipital. Diez mechitas hacen una colita de cabello y 14 colitas hacen una peluca”, detalló.

El peluquero explicó que el proceso de elaboración requiere una importante cantidad de cabello, debido a las distintas etapas de preparación y armado. “Se necesitan 14 cortes enteros para una peluca. No es que una persona se corta el pelo y con eso ya se confecciona una”, señaló.

Cómo se confeccionan las pelucas solidarias

El cabello recolectado durante la Caminata Rosa será enviado a Gualeguaychú, donde se realizará el trabajo de clasificación y preparación para su posterior utilización.

García Nevez explicó que las donaciones se organizan en cortinas de cabello que luego se incorporan a los casquetes de las pelucas. Además, indicó que las personas que necesiten acceder a una podrán comunicarse con él para recibir asesoramiento e iniciar el trámite correspondiente.

La organización participa desde hace cuatro años de la Caminata Rosa y, según destacó su integrante, el contacto con las personas que atravesaron tratamientos oncológicos constituye una de las experiencias más significativas de cada edición.

“Es muy emocionante escuchar a la gente que viene a contar su historia, que está bien, que luchó y que pasó por todo ese proceso”, manifestó.

La Caminata Rosa tendrá participación gratuita y estará abierta a hombres, mujeres y familias. Durante la jornada habrá actividades recreativas, sorteos y espacios informativos a cargo de entidades relacionadas con el cáncer de mama.

“Doná cabello, doná amor, eso es lo que buscamos. El cabello sigue creciendo, esta gente lo necesita”, concluyó en diálogo con Elonce.