La Caminata Rosa en Paraná tendrá una nueva edición este sábado 24 de octubre, con una convocatoria abierta a toda la comunidad para promover la prevención del cáncer de mama. La actividad comenzará a las 16 en el Monumento a Urquiza y combinará ejercicio físico, concientización, solidaridad y propuestas recreativas.

Andrea Sanfilippo, una de las organizadoras del evento, brindó detalles a Elonce sobre la jornada, que se desarrollará en el marco de las actividades de Octubre Rosa. La propuesta está destinada a personas de todas las edades y no requiere inscripción previa.

“Es un evento que nació aquí, en la puerta del gimnasio, en la zona sur de Paraná, con 200 personas. Llegar a lo que llegó hoy es un orgullo y una alegría enorme”, expresó Sanfilippo, al destacar el crecimiento de la iniciativa y la participación de instituciones, empresas, comercios y vecinos.

Caminata Rosa en Paraná (archivo archivo Gimnasio Taian)

Horarios y actividades de la Caminata Rosa

La convocatoria comenzará a las 16 en el Monumento a Urquiza, donde los participantes podrán acercarse para compartir las actividades previas y colaborar con una campaña solidaria.

La largada está prevista para las 17, con dos modalidades de participación: caminata y carrera. Según explicó la organizadora, este año se modificará el orden de salida para facilitar el desplazamiento de los asistentes.

“Vamos a hacer que la gente que participa trotando o corriendo salga primero, para que no tenga que esquivar a quienes van caminando con otro ritmo. Después largamos la caminata”, detalló.

La jornada finalizará con sorteos, regalos aportados por las instituciones que acompañan la propuesta y un espectáculo musical a cargo de la banda Pegó en el Palo.

Caminata Rosa en Paraná: será este sábado, sin inscripción y con una colecta solidaria

Cómo participar y qué se puede llevar

Sanfilippo aclaró que no será necesario inscribirse para participar de la Caminata Rosa. Las personas interesadas podrán acercarse directamente al punto de encuentro.

La organización invita a los asistentes a llevar alguna prenda de color rosa, en referencia a la campaña internacional de concientización sobre el cáncer de mama.

Además, se realizará una colecta voluntaria de pañales para adultos destinados al Hospital Pascual Palma. La donación no será obligatoria para participar de la actividad.

“No necesitan inscripción. Simplemente, si tienen alguna prenda rosa, la llevan puesta. La donación de pañales es voluntaria, pero también suma este fin solidario”, explicó.

La importancia de los controles médicos

Más allá de la actividad recreativa, la organizadora destacó que el principal objetivo es recordar la importancia de los controles médicos para la detección temprana del cáncer de mama.

“El mensaje más importante es la concientización sobre la importancia que tienen los chequeos médicos para una buena prevención”, sostuvo Sanfilippo.

En ese sentido, remarcó que el cuidado de la salud debe mantenerse durante todo el año y no limitarse a las campañas de octubre. “Es muy importante que tengamos en cuenta que, no solamente en octubre, sino durante el año, debemos hacernos los controles médicos”, señaló.

También explicó que el autoexamen puede ayudar a reconocer cambios en las mamas, pero no reemplaza los estudios médicos ni la mamografía cuando está indicada.

“El autoexamen es importante, pero cuando uno percibe algo con sus manos, puede estar más avanzado de lo que detectaría una mamografía o un estudio médico”, manifestó.

Caminata Rosa en Paraná (archivo archivo Gimnasio Taian)

Un encuentro que reúne historias de vida

Sanfilippo destacó que la Caminata Rosa se convirtió en un espacio de encuentro para personas que atravesaron experiencias vinculadas con el cáncer de mama, familiares, amigos y vecinos interesados en acompañar la causa.

“La caminata va más allá de lo físico y del entrenamiento. Es un momento para encontrarnos, para compartir con profesionales, amigos y familia. Participan hombres, mujeres y niños”, expresó.

La organizadora señaló que, durante octubre, numerosas personas se comunicaron para compartir testimonios y experiencias personales relacionadas con la enfermedad.

“Desde que empezó octubre, la gente nos manda mensajes y nos cuenta cosas que ha vivido. Son un montón de historias”, comentó.

Finalmente, agradeció a las instituciones y comercios que colaboran con la organización, así como a la Asociación Integral del Cáncer de Entre Ríos y Gimnasio Taian, por el acompañamiento a la iniciativa.

La invitación está abierta para este sábado 24 de octubre, desde las 16, en el Monumento a Urquiza de Paraná, con el propósito de compartir una jornada de concientización, actividad física y solidaridad.