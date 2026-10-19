Cáncer de mama: el 41% de las mujeres no se realiza mamografías con la frecuencia recomendada

Cáncer de mama: el 41% no mantiene los controles recomendados

El 41% de las mujeres mayores de 40 años que alguna vez se realizaron una mamografía no mantiene los controles con la frecuencia recomendada por un profesional de salud, según reveló una encuesta presentada en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora este lunes 19 de octubre.

Los resultados corresponden al Índice de Concientización sobre Salud Mamaria Argentina 2026, elaborado por la Fundación Instituto Natura y la Asociación Civil Surcos. El estudio también estableció que el 84% de las mujeres de ese grupo etario accedió alguna vez a una mamografía, pero una proporción importante no sostiene la periodicidad necesaria para favorecer la detección temprana.

El relevamiento, según publicó La Nación, identificó que las principales dificultades no se relacionan únicamente con el acceso inicial al estudio, sino también con la continuidad de los controles, el desconocimiento de las recomendaciones médicas y la creencia de que solo es necesario consultar cuando aparecen síntomas.

Por qué cuatro de cada diez mujeres no mantienen los controles

Entre las razones mencionadas por las encuestadas aparecen la falta de una frecuencia establecida para realizarse mamografías, los intervalos superiores a dos años y la decisión de solicitar el estudio únicamente ante molestias o cambios en las mamas.

La investigación también detectó que muchas mujeres desconocen a qué edad deben comenzar los controles o consideran que no necesitan una mamografía si no presentan síntomas.

Otras dificultades señaladas fueron la falta de tiempo, los problemas para conseguir turnos y el temor al dolor durante el procedimiento.

“Cuatro de cada diez mujeres mayores de 40 que ya accedieron al estudio mamográfico no logran mantener la continuidad requerida para un monitoreo epidemiológico eficaz”, señalaron los responsables del relevamiento.

El estudio fue realizado junto con la consultora Quiddity mediante una encuesta online desarrollada entre junio y julio de 2026, con la participación de 1.077 mujeres mayores de 18 años de distintos puntos del país.

Cuándo se recomienda realizar una mamografía

El Ministerio de Salud de la Nación recomienda que las mujeres de 50 a 69 años, sin antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama, se realicen una mamografía cada uno o dos años.

Para quienes tienen menos de 50 o más de 69 años, la indicación debe evaluarse de manera individual con un profesional de salud.

En tanto, algunas provincias aconsejan comenzar los controles desde los 40 años, de acuerdo con los lineamientos de la Sociedad Argentina de Mastología.

Cuando existen antecedentes familiares, síntomas u otros factores de riesgo, la edad de inicio y la frecuencia pueden ser diferentes.

La mamografía permite identificar lesiones que todavía no producen síntomas o que no pueden detectarse mediante la palpación.

La consulta ginecológica favorece la detección temprana

Uno de los resultados destacados del estudio fue la relación entre la asistencia periódica al ginecólogo y la realización de mamografías.

Entre las mujeres de 40 años o más que concurren a una consulta ginecológica una o dos veces por año, el 79% se realizó una mamografía.

En cambio, entre quienes no asisten periódicamente al especialista, esa proporción disminuye al 20%.

Los investigadores señalaron que esta diferencia evidencia la importancia del contacto sostenido con el sistema de salud para recibir indicaciones y continuar los controles preventivos.

El relevamiento también encontró que apenas el 36% de las mujeres conoce la edad recomendada para iniciar los estudios mamográficos en la población general sin síntomas.

La falta de información sobre estudios y cobertura médica

La encuesta mostró que el desconocimiento también alcanza a los procedimientos utilizados para detectar y diagnosticar el cáncer de mama.

El 53% de las participantes identificó correctamente la mamografía como una herramienta para detectar posibles anomalías, mientras que el 47% reconoció que la biopsia permite confirmar un diagnóstico.

Además, el 71% desconocía la posibilidad de acceder prioritariamente a una mamografía en el sistema público ante síntomas o antecedentes de riesgo, independientemente de la edad.

Otro dato fue que el 80% no contaba con información sobre las normas que garantizan la cobertura integral de mamografías, ecografías mamarias complementarias y biopsias.

A su vez, el 84% desconocía que la reconstrucción mamaria con provisión de prótesis después de una mastectomía forma parte del tratamiento quirúrgico contemplado en la cobertura sanitaria.

Cuántos casos de cáncer de mama se detectan en Argentina

En Argentina se diagnostican más de 20.000 casos nuevos de cáncer de mama por año, lo que representa aproximadamente uno de cada tres tumores detectados en mujeres.

De acuerdo con los datos sanitarios citados, ocho de cada diez diagnósticos se producen a partir de los 50 años.

Las últimas estadísticas vitales nacionales publicadas indican que durante 2024 se registraron 5.912 fallecimientos atribuidos a esta enfermedad.

El Ministerio de Salud informó que la tasa de mortalidad disminuyó un 14% respecto de 2014, al pasar de 17,8 a 15,4 muertes por cada 100.000 mujeres.

Aunque las cifras muestran una reducción sostenida, las autoridades sanitarias remarcaron que el cáncer de mama continúa entre las principales causas de muerte por enfermedades oncológicas en la población femenina.

“Cuando se detecta en estadios iniciales y se trata oportunamente, el cáncer de mama tiene altas probabilidades de curación”, destacaron desde la cartera sanitaria nacional.

Tres mitos que pueden retrasar el diagnóstico

Desde el Servicio de Ginecología del Hospital de Clínicas advirtieron que algunas creencias equivocadas pueden provocar que las mujeres posterguen los estudios.

El médico Gustavo Cortese, jefe de la Sección de Patología Mamaria, identificó tres conceptos frecuentes:

-“Si no me duele, no tengo cáncer de mama”. En sus etapas iniciales, la enfermedad puede no provocar dolor, síntomas ni alteraciones palpables.

-“Si no tengo antecedentes familiares, no voy a tener cáncer”. Aunque los antecedentes aumentan el riesgo, la mayoría de los casos no son hereditarios.

-“La mamografía puede provocar cáncer”. El estudio utiliza dosis bajas de rayos X y, según los especialistas, sus beneficios para la detección temprana superan ampliamente los riesgos asociados.

Cortese remarcó que no es conveniente esperar a la aparición de síntomas para realizar los controles correspondientes.

Desde el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) también explicaron que solamente entre el 5% y el 10% de los casos corresponden a formas hereditarias.

Cuáles son los síntomas a los que hay que prestar atención

Los especialistas recomendaron consultar ante cualquier modificación inusual en las mamas, incluso cuando no exista dolor. Entre los signos que requieren evaluación médica se encuentran la aparición de bultos en el pecho o la axila, cambios en el tamaño o la forma de las mamas, retracción de la piel o del pezón, enrojecimiento, descamación e inflamación.

También se debe consultar ante secreciones o sangrado por el pezón.

María Eloísa Godino, especialista en diagnóstico por imágenes mamarias e integrante de la Unidad de Tumores Mamarios del IADT, recordó que la enfermedad puede desarrollarse sin manifestaciones visibles.

“El cáncer de mama puede desarrollarse de manera silenciosa, sin dolor y sin producir cambios visibles o palpables”, explicó.

Los profesionales aclararon que el autoexamen puede ayudar a reconocer modificaciones, pero no reemplaza la mamografía ni los controles médicos.

Octubre Rosa: campañas y controles gratuitos

Durante octubre, distintas instituciones sanitarias desarrollan actividades de concientización y prevención en el marco de Octubre Rosa, una campaña internacional destinada a promover la detección temprana del cáncer de mama.

La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (Lalcec) informó que dispone de cupos para controles destinados a mujeres sin cobertura médica. Las interesadas pueden consultar las condiciones en su sitio oficial, www.lalcec.org.ar.

Por otra parte, el Hospital de Clínicas realizará una campaña entre el 2 y el 13 de noviembre, dirigida a mujeres de 40 a 65 años.

La iniciativa incluirá examen físico, asesoramiento profesional y mamografías. Para solicitar un turno, se habilitó el correo electrónico turnosprevencioncancerdemama@gmail.com.

Los especialistas insistieron en que la consulta médica periódica, el seguimiento de las indicaciones profesionales y la realización de estudios según la edad y los factores de riesgo constituyen herramientas fundamentales para detectar la enfermedad de manera temprana.