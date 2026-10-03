"Hay vida después del cáncer de mama": el mensaje del Desfile de Mujeres Rosa

El Desfile de Mujeres Rosa se realizó este sábado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, en el marco de las actividades de Octubre Rosa destinadas a generar conciencia sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

El evento alcanzó su tercera edición y reunió a cientos de personas. Según explicó a Elonce Miguel Schnitman, ginecólogo y uno de los organizadores, se retiraron 810 tarjetas de ingreso, aunque la cantidad de asistentes pudo haber sido aún mayor debido a que algunas personas concurrieron acompañadas.

"Este es el tercer evento que hacemos y esto ya desbordó nuestra expectativa”, expresó Schnitman, quien destacó la respuesta del público y el acompañamiento recibido para concretar la jornada.

Miguel Schnitman, ginecólogo (Elonce)

Mujeres que atravesaron un cáncer de mama

Uno de los aspectos centrales del desfile fue que las modelos fueron mujeres que atravesaron un cáncer de mama, una elección que buscó transmitir un mensaje de esperanza y demostrar que el diagnóstico y el tratamiento no significan el final de la vida.

"Queremos mostrar que hay tiempo para diagnosticar, que hay tiempo para tratar y que sobra el tiempo para sobrevivirlo, que hay vida después de esto", sostuvo el médico durante la jornada.

El encuentro combinó el desfile con música, vestuario y una puesta especialmente preparada para la ocasión. Las participantes fueron parte de una actividad que buscó abordar la enfermedad desde una mirada positiva, poniendo el foco en la prevención, el tratamiento y la posibilidad de continuar con una vida plena.

(Elonce)

Una jornada con finalidad solidaria

El desfile también tuvo un objetivo solidario, con la participación de distintas organizaciones. La actividad fue organizada junto con IAPSER y contó con el acompañamiento de sponsors que permitieron llevar adelante el evento en el Centro Provincial de Convenciones.

Parte de la propuesta solidaria estuvo vinculada con la Fundación Mitre, que mantiene 12 merenderos, y con la Fundación OSUCMA, una entidad que acompaña a mujeres que atravesaron tratamientos por cáncer de mama.

Schnitman destacó el compromiso de quienes participaron y colaboraron con la iniciativa. "Tengo que agradecer a toda la gente que participó, toda la gente, los sponsors que hemos tenido", señaló.

Octubre Rosa y un mensaje de esperanza

El desfile se incorporó así al cronograma de actividades de Octubre Rosa, un mes en el que distintas instituciones y organizaciones intensifican las acciones de concientización sobre el cáncer de mama.

Para los organizadores, la convocatoria alcanzada en esta tercera edición representa una señal del interés de la comunidad por acompañar estas iniciativas vinculadas con la salud femenina.

"Se ve que los esfuerzos tienen respuesta, se ve que el mensaje llega a la población", afirmó el referente, quien remarcó que el trabajo de prevención y concientización se sostiene durante todo el año.

La jornada en el Centro Provincial de Convenciones cerró con música y un clima festivo, combinando el mensaje de prevención con una celebración de las mujeres que atravesaron la enfermedad y continúan adelante con sus vidas.