Octubre Rosa: "La mamografía puede detectar tumores que no se palpan"

El Octubre Rosa comenzó en Entre Ríos con un llamado a reforzar la prevención y la detección temprana del cáncer de mama, una enfermedad cuya evolución puede mejorar significativamente cuando se diagnostica en sus primeras etapas. Así lo explicaron el director del Instituto Provincial del Cáncer (IPC), Nicolás Fernández, y la ginecóloga y referente de los programas de cáncer de mama y cuello uterino, Betiana Fornasari, en diálogo con Elonce.

Durante la entrevista, los especialistas remarcaron que octubre constituye una oportunidad para darle visibilidad a la enfermedad y recordar a la población la importancia de realizar los controles preventivos. "En octubre, principalmente se consolidan las actividades de difusión y de enviar mensajes a la población sobre la importancia de hacer controles preventivos", explicó Fernández.

Desde hace cuatro años, el Instituto Provincial del Cáncer trabaja junto con instituciones públicas y privadas, organizaciones y ONG para coordinar actividades de sensibilización. La agenda de este año incluye un desfile, una jornada provincial y una caminata.

Mamografías y detección temprana

En relación con los controles, Fornasari explicó que se recomienda realizar una primera mamografía a los 35 años y, si no existen antecedentes, continuar desde los 40 años con una mamografía anual. El objetivo es realizar estudios de screening en mujeres que no presentan síntomas.

La especialista destacó la diferencia entre el autoexamen y la mamografía. Mientras el primero permite detectar nódulos o masas de mayor tamaño, el estudio por imágenes puede identificar lesiones de dimensiones milimétricas. "La detección temprana es súper importante porque es la que tiene un 90% de tasa de curación", sostuvo.

Betiana Fornasari, ginecóloga y Nicolás Fernández, director del IPC (Elonce)

La edad también constituye un factor relevante. Fornasari indicó que la mayor frecuencia del cáncer de mama se registra después de los 50 años, aunque aclaró que también pueden presentarse casos en mujeres más jóvenes.

Una central para informar las mamografías

Los especialistas también explicaron el funcionamiento de la Central de Informes de Mamografías de Entre Ríos, un proyecto que comenzó a desarrollarse hace aproximadamente un año. La iniciativa centraliza las imágenes obtenidas en mamógrafos de establecimientos públicos de la provincia.

Según explicaron, previamente se trabajó en la modernización y digitalización de los equipos. Ahora, las imágenes son informadas por profesionales especializados en diagnóstico por imágenes y con mayor entrenamiento en patología mamaria.

La centralización permite realizar un seguimiento de los estudios, generar estadísticas y facilitar que las pacientes tengan acceso a sus imágenes e informes para presentarlos ante distintos profesionales. El objetivo planteado es que el informe esté disponible dentro de los 15 días de realizado el estudio.

Qué actividades habrá durante Octubre Rosa

Fernández y Fornasari recordaron que las obras sociales deben cubrir los estudios correspondientes y que también existen establecimientos públicos donde pueden realizarse los controles. La centralización de los informes busca, además, reducir uno de los obstáculos que limitaban la disponibilidad de turnos.

Respecto de los tratamientos, Fornasari explicó que dependen del tipo de tumor y del estadio en que se encuentre la enfermedad. Pueden incluir cirugía, tratamientos previos a una intervención y otras estrategias, por lo que no todos los casos requieren necesariamente una cirugía inmediata.

Finalmente, Entre Ríos tendrá distintas actividades durante el mes. El sábado 3 de octubre a las 17:30 horas se realizará el Desfile Rosa en el Centro Provincial de Convenciones (CPC). El 16 de octubre tendrá lugar allí la Jornada Provincial de Cáncer de Mama, destinada a equipos del primer nivel de atención. El 24 de octubre, en tanto, se realizará la Caminata Rosa, con concentración a las 17:30 horas en el Monumento a Urquiza.