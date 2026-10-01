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Ciclo lectivo 2027: abrieron las inscripciones para el Jardín Lucecitas en la Escuela Luz Vieira Méndez

La Escuela Luz Vieira Méndez ya recibe consultas y preinscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años del Jardín Lucecitas. Las familias pueden acercarse de manera presencial a la institución, ubicada en Almafuerte 1508, en Paraná.

1 de Octubre de 2026
Ciclo lectivo 2027: abren inscripciones para el Jardín Lucecitas.
Ciclo lectivo 2027: abren inscripciones para el Jardín Lucecitas. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La Escuela Luz Vieira Méndez ya recibe consultas y preinscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años del Jardín Lucecitas. Las familias pueden acercarse de manera presencial a la institución, ubicada en Almafuerte 1508, en Paraná.

Las inscripciones al Jardín Lucecitas para el ciclo lectivo 2027 ya están abiertas en la Escuela Luz Vieira Méndez de Paraná, donde las familias pueden consultar por las salas de 3, 4 y 5 años y acercarse presencialmente para realizar la preinscripción.

 

La directora de la institución, Carolina Rotoli, explicó que durante octubre comenzó el período de inscripción para el nivel inicial. En una primera instancia se contempla a hermanos y familiares del personal docente y luego se continúa con las demás familias interesadas.

 

La institución también recibe a niños de la zona. Si bien existe un radio de referencia para las viviendas cercanas, quienes estén interesados pueden acercarse y realizar la consulta. En caso de no haber vacantes disponibles, los niños pueden quedar registrados en listas de espera.

 

Carolina Rotoli, directora de la instituci&oacute;n (Elonce)
Carolina Rotoli, directora de la institución (Elonce)

 

La importancia de iniciar desde los 3 años

 

Rotoli destacó la importancia de la escolarización temprana y señaló que la sala de 3 años permite comenzar a desarrollar hábitos y procesos de socialización. "Muchas veces piensan que son muy chiquitos, pero empiezan con sus primeros hábitos por las escuelas y la socialización", explicó.

 

La directora remarcó que las propuestas de nivel inicial incluyen trabajo pedagógico acorde a cada edad, con énfasis en los hábitos, la socialización y la lectura inicial. Además, aclaró que situaciones como el uso de pañales no deberían ser un impedimento para consultar.

 

"Lo que recomiendo es acercarse a las escuelas, conversar con el equipo directivo", sostuvo Rotoli, quien invitó a las familias a realizar las consultas y preinscripciones en las instituciones cercanas a sus hogares.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

Dónde consultar e inscribirse

 

La Escuela Luz Vieira Méndez está ubicada en Almafuerte 1508, en Paraná. Las familias interesadas pueden acercarse presencialmente para conocer la propuesta y consultar por las vacantes disponibles para el ciclo lectivo 2027.

 

La directora también explicó que la institución cuenta actualmente con una matrícula de unos 260 estudiantes, entre nivel inicial y primaria. Para primero a sexto grado, recomendó consultar previamente debido a que la escuela tiene cupos limitados y, según cada grado, puede ser necesario incorporarse a una lista de espera.

 

Ciclo lectivo 2027: Abrieron las inscripciones para el Jardín Lucecitas

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