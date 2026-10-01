“No se olviden de los abuelos”: el emotivo pedido de una voluntaria del Hospital Pascual Palma

El Hospital Geriátrico “Dr. Pascual Palma” de Paraná recibió su primera ambulancia y un vehículo adaptado para trasladar personas con movilidad reducida, en una actividad realizada este 1º de octubre por el Día Internacional de las Personas Mayores. Durante la jornada, Nelly Flores, integrante de la cooperadora y el voluntariado de la institución, brindó a Elonce un emotivo testimonio sobre el acompañamiento que realizan a quienes permanecen internados.

La entrega se realizó este jueves en el Centro Provincial de Convenciones y estuvo encabezada por el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, y el director del Hospital Geriátrico Dr. Pascual Palma, Esteban Sartore.

Ambulancia para Hospital Geriátrico "Dr. Pascual Palma" (foto Elonce)

Flores se mostró emocionada por la incorporación de los vehículos y destacó el trabajo que se realizaba dentro de la institución. Pero, principalmente, hizo hincapié en una tarea que consideró fundamental: acompañar, escuchar y brindar afecto a las personas mayores.

“Necesitan la palabra y el cariño”

“Hay que entender que los abuelos quedan muy solos. Hay que acariciarlos, hay que hablarles”, expresó Flores ante Elonce.

A la derecha, la presidenta de la cooperadora del Palma, contadora Maricel Faccendini (foto Elonce)

En ese sentido, explicó cuál era la función que cumplían quienes integraban la cooperadora y el voluntariado del establecimiento. “Necesitan la palabra, el cariño. Por ahí nos confunden con el hermano, la hermana, y ellos se ponen contentos, como que los visitan”, relató.

Flores también agradeció la entrega de los nuevos vehículos y destacó los cambios que había experimentado el Hospital Pascual Palma. “Estamos muy agradecidos al ministro por la donación al hospital. Por eso es mi emoción, porque el hospital ha progresado mucho”, manifestó.

“Es como una familia grande”

La voluntaria resaltó especialmente el acompañamiento que, según señaló, se brindaba diariamente a los pacientes y valoró el vínculo entre quienes formaban parte del establecimiento. “Es como una familia grande para los abuelos que hemos hecho. Estamos trabajando bien”, expresó.

Hospital Geriátrico “Dr. Pascual Palma” de Paraná (archivo)

Al ser consultada sobre los motivos que la llevaron a participar durante tantos años de la cooperadora y del voluntariado, Flores volvió a poner el foco en la soledad que podían atravesar las personas mayores.

“Uno ve el cariño y se da cuenta de que los abuelos quedan solos. El niño tiene su madrina, su tía, su mamá, su papá, y los abuelitos, o nosotros, vamos quedando medio solos”, reflexionó.

Además, señaló: “Vos ves que a veces van, los internan y los visitan de vez en cuando”.

Una charla, una leche y compañía

Flores explicó que los voluntarios se organizaban para concurrir al establecimiento dos veces por semana y acompañar a los pacientes. “Nosotros nos turnamos dos días a la semana. Recorremos con la galletita vainilla, una leche, una charla”, contó.

La mujer también destacó el trabajo cotidiano del personal del hospital. “A mí me emociona el compañerismo que hay entre los empleados del hospital, las enfermeras, todos”, afirmó.

Para Flores, ese acompañamiento adquiría todavía mayor importancia al pensar en las necesidades afectivas durante la vejez. “Sabemos que vamos a llegar, ya estamos viejitos, entonces necesitamos el cariño, la caricia”, expresó.

El pedido para que visiten a los adultos mayores

Finalmente, la voluntaria realizó una invitación a quienes quisieran acercarse y compartir un momento con las personas mayores del Hospital Pascual Palma. “Yo le digo a la gente que esté aburrida que los visite, en el horario de 15 a 17. Que les lleven una vainilla o algo, pero su presencia, que los vea, que los visite”, pidió.

También comentó que desde la cooperadora llevaban adelante una colaboración de 2.000 pesos vinculada con un sorteo y agradeció a quienes habían acompañado la iniciativa.

Antes de finalizar la entrevista con Elonce, Flores dejó un último mensaje: “No se olviden de los abuelos del Hospital Pascual Palma”.