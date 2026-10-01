Encontraron abierta la tumba de un bebé en el cementerio de Santa Fe y la Justicia investiga el caso

La Justicia investiga la apertura de la tumba de un bebé de dos meses en el cementerio de Santa Fe, después de que personas que recorrían el lugar advirtieran tierra removida y avisaran al personal de seguridad. Hasta el momento, no se determinó quién intervino en la sepultura ni en qué circunstancias.

El episodio fue detectado hace aproximadamente diez días y derivó en una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Tras el hallazgo, las autoridades contactaron a la madre del bebé y realizaron un procedimiento para trasladar los restos a un nicho dentro del mismo predio.

La directora ejecutiva del Cementerio Municipal, Luz Balbastro, confirmó que los trabajadores encontraron la tumba abierta. “La sepultura sí estaba abierta: es la certeza y el dato objetivo”, remarcó, en diálogo con Sol Play, al diferenciar lo constatado de las cuestiones que todavía deben investigarse.

El hallazgo y el traslado de los restos

Según relató Balbastro, una familia que recorría un sector de sepulturas en tierra alertó sobre movimientos inusuales. “Concurrió el personal y nos encontramos con la sorpresa, y lo lastimoso, de ver una sepultura abierta”, explicó.

Las autoridades del cementerio de Santa Fe se comunicaron inmediatamente con la titular de la sepultura, la madre del bebé. La mujer acompañó al personal durante el procedimiento posterior en ese espacio.

“Terminamos de hacer la exhumación y trasladamos los restos a un nicho, que era un poco lo que ella en su momento pedía y le daba paz”, sostuvo la directora. Luego se realizó una nueva inhumación y se colocó una lápida.

La información aportada a la investigación

Balbastro indicó que la madre aportó información que fue incorporada a la denuncia. Evitó divulgar esos datos o señalar posibles responsables porque forman parte de la investigación judicial.

“Ella nos dio indicios. Yo lo preservo porque entiendo que está dentro del marco de la investigación a partir de la denuncia penal. No puedo aventurar ninguna hipótesis más allá de lo que ella nos transmitió”, manifestó.

La funcionaria vinculó el episodio con un posible conflicto intrafamiliar, pero esa explicación no constituye una conclusión judicial. La fiscalía deberá establecer las circunstancias de la apertura y si existió alguna manipulación o sustracción de restos; ninguna de esas posibilidades está confirmada.

El sector no cuenta con cámaras de seguridad

Una de las dificultades para reconstruir lo sucedido es que el sector del cementerio de Santa Fe donde estaba la sepultura no tiene cámaras. Balbastro informó que el predio dispone actualmente de 14 dispositivos de videovigilancia, frente a los seis que estaban en servicio cuando asumió.

El cementerio ocupa más de 11 hectáreas y las autoridades señalaron que prevén ampliar el sistema. Sobre posibles antecedentes, la directora afirmó que consultó a trabajadores con mayor antigüedad: “Me dicen que es la primera vez que ocurre una situación similar”.

La causa quedó en manos del MPA, que deberá determinar cuándo y cómo fue abierta la tumba y quiénes pudieron haber intervenido. La búsqueda de posibles testigos forma parte de las medidas que la funcionaria mencionó para esclarecer el episodio.