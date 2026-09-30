Alerta amarilla: cuáles son las cuatro provincias alcanzadas y qué se espera

La alerta amarilla alcanza este miércoles a cuatro provincias argentinas por tormentas y nevadas. El SMN advirtió sobre lluvias intensas, granizo y actividad eléctrica en algunas regiones, mientras que en la cordillera podría acumularse hasta 30 centímetros de nieve.
La alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional alcanzó este miércoles 30 de septiembre a sectores de cuatro provincias argentinas, donde se esperaban tormentas de variada intensidad y nevadas. Las advertencias comprendían áreas de Misiones, Formosa, Salta y Mendoza.
En Misiones, Formosa y Salta, el aviso correspondía a tormentas que podían alcanzar intensidad localmente fuerte. Entre los principales fenómenos asociados se encontraban las lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.
El organismo estimó acumulados de precipitación de entre 30 y 60 milímetros, aunque aclaró que esos valores podían ser superados puntualmente en aquellos lugares donde las tormentas alcanzaran mayor intensidad.
Tres provincias bajo advertencia por tormentas
Uno de los sectores alcanzados se encontraba en Misiones, donde las tormentas podían desarrollarse con distinta intensidad. Las autoridades locales también habían comunicado una advertencia para la madrugada de este miércoles, ante la posibilidad de lluvias fuertes, granizo y ráfagas.
La advertencia del SMN también comprendía sectores de Formosa y Salta. En estas regiones, la combinación de abundante agua en períodos reducidos y ráfagas intensas podía generar complicaciones puntuales.
El nivel amarillo del sistema oficial implica la posibilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, por lo que se recomendó seguir las actualizaciones de los organismos oficiales.
Una cuarta provincia, pero por nevadas
El escenario era diferente en Mendoza, donde la alerta amarilla correspondía a nevadas en sectores cordilleranos. Allí se esperaban acumulaciones de nieve de entre 15 y 30 centímetros, que incluso podían ser superadas localmente.
En las áreas ubicadas a menor altura, las precipitaciones podían presentarse en forma de lluvia o mediante una combinación de lluvia y nieve. La situación estaba vinculada al ingreso de sistemas provenientes del océano Pacífico sobre el oeste argentino.
Además, las previsiones anticipan que durante los próximos días volverá a reforzarse la inestabilidad en diferentes sectores del territorio nacional, con lluvias, nevadas cordilleranas y un incremento del viento en el oeste.
Las recomendaciones ante una alerta amarilla
Frente a las tormentas, se aconseja permanecer dentro de construcciones cerradas, evitar zonas inundables y no transitar por calles anegadas. También resulta importante asegurar aquellos objetos que puedan ser desplazados por ráfagas.
En caso de actividad eléctrica intensa, se recomienda mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan representar un peligro. Si ingresa agua a una vivienda, también se aconseja desconectar los aparatos eléctricos.
Las advertencias pueden actualizarse conforme evolucione la situación atmosférica. Por ese motivo, el SMN mantiene activo su Sistema de Alerta Temprana para informar eventuales modificaciones en las zonas alcanzadas y en la intensidad de los fenómenos.