Un pitbull atacó a una jubilada y vecinos mataron al animal para lograr que la soltara

Una mujer de 82 años quedó gravemente herida tras ser atacada por un perro pitbull en Villa Allende, Córdoba. Ante la imposibilidad de lograr que el animal soltara a la víctima, vecinos intervinieron y lo hirieron con un arma blanca. El perro murió en el lugar.

El episodio ocurrió este martes en el barrio Lomas Sur. De acuerdo con las primeras informaciones, el animal se habría escapado de una vivienda y atacó violentamente a la jubilada.

La mujer sufrió múltiples heridas compatibles con mordeduras en las piernas y una fractura de fémur. Fue trasladada de urgencia al hospital de Unquillo, donde quedó internada bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

La situación provocó momentos de extrema tensión entre quienes se encontraban en el lugar. Al advertir que el perro continuaba atacando a la mujer, vecinos intentaron detenerlo.

Durante la intervención, el animal recibió varias heridas con un arma blanca hasta que finalmente soltó a la víctima. Cuando las autoridades arribaron al lugar, encontraron al perro muerto y con lesiones cortantes en diferentes partes del cuerpo.

Además, los servicios de emergencia atendieron a otra mujer, de 72 años, quien presentaba una herida cortante en una mano y también tuvo que ser trasladada para recibir asistencia médica.

El perro ya había atacado en 2024

El caso tomó mayor relevancia al conocerse que el mismo animal había protagonizado otro ataque en mayo de 2024, según informó el medio local InfoVillaAllende.

En aquella oportunidad, el pitbull había atacado a una vecina de 60 años y también mordió a su propio dueño. El episodio había sido judicializado y posteriormente se dispuso que el animal fuera restituido a sus propietarios.

Tras el nuevo ataque, vecinos del sector expresaron su preocupación por los antecedentes del perro y cuestionaron que, según señalaron al medio local, sus propietarios no lograban controlarlo.