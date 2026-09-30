Encontraron a los dos adolescentes que eran buscados: caminaban por el acceso a Alcaraz

Los dos adolescentes que eran buscados desde el martes en Alcaraz fueron encontrados este miércoles, según confirmaron a Elonce. Ambos fueron localizados mientras caminaban por el acceso a la localidad y posteriormente fueron trasladados a la comisaría.

Se trata de S.A y A.F, de 14 años, quienes habían salido juntos durante la tarde y no habían regresado a sus hogares en el horario acordado. Ante la imposibilidad de comunicarse con ellos, sus familias habían realizado la denuncia y desplegado una intensa búsqueda durante toda la noche.

De acuerdo con la información conocida por Elonce, los adolescentes fueron hallados caminando por la entrada de Alcaraz. Tras encontrarlos, se dispuso su traslado hasta la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Habían salido juntos durante la tarde

La madre de la adolescente, había contado a Elonce que su hija había salido alrededor de las 16:30 con autorización para encontrarse con A.F y tomar mates. El permiso se extendía hasta aproximadamente las 19.

“A las 19:10, como no llegaba, le mandé un mensaje, pero no me contestó. La llamé y tampoco atendió”, había relatado. Cerca de las 20:05 recibió un mensaje de su hija en el que le indicó: “Ya voy”, pero posteriormente volvió a perder el contacto.

La mujer comenzó entonces a recorrer la localidad y se dirigió hasta la casa del adolescente. Allí comprobó que su familia tampoco lograba comunicarse con él, por lo que ambos grupos familiares iniciaron la búsqueda y acudieron a la Policía.

A partir de publicaciones difundidas en redes sociales, las familias recibieron versiones que indicaban que los menores habían sido vistos en el acceso a Alcaraz y posteriormente en Bovril. Ante esos datos, se trasladaron hasta esa localidad, aunque en ese momento no pudieron encontrarlos.

La madre había explicado además que el teléfono de su hija se encontraba apagado, lo que impidió continuar rastreando su ubicación mediante el sistema de control parental. “Estuvimos buscando toda la noche. Ya no sabemos por dónde seguir buscando, no tenemos rastros”, había expresado durante las horas de incertidumbre.

Finalmente, la búsqueda tuvo resultado positivo este miércoles, cuando los dos adolescentes fueron encontrados caminando por el ingreso a Alcaraz. Elonce.com