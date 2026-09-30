Septiembre se despide con tiempo agradable: cómo estarán los primeros días de octubre

El último día de septiembre se presentará con tiempo estable y sin lluvias en Paraná, mientras que las temperaturas alcanzarán los 23 grados. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones se mantendrán similares durante jueves y viernes, antes de un cambio previsto para el sábado.

Para este miércoles 30 de septiembre, el organismo nacional pronostica una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 23 grados en la capital entrerriana.

Por la mañana y la tarde habría períodos de mayor presencia del sol y algunas nubes. Hacia la noche volvería a aumentar la nubosidad. Los vientos se mantendrán entre 13 y 22 kilómetros por hora, según los datos publicados por el SMN.

El jueves 1° de octubre habrá condiciones similares, aunque con un leve descenso de la máxima. El SMN anticipó 13 grados de mínima y 20 grados de máxima, sin probabilidades de precipitaciones.

Para el viernes 2, se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 23 grados. Tampoco se anuncian lluvias y predominarían las condiciones de tiempo estable durante toda la jornada.

El cambio más significativo aparece en el pronóstico para el sábado 3 de octubre. Para ese día, el SMN prevé entre 10% y 40% de probabilidad de tormentas, tanto durante la primera como en la segunda mitad de la jornada.

Además, la temperatura se ubicaría entre 14 y 24 grados, mientras que durante la mañana podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Qué se espera para el domingo y comienzos de la próxima semana

Tras la inestabilidad del sábado, las condiciones mejorarían rápidamente. Para el domingo 4, el organismo anticipó una mínima de 12 grados y una máxima de 23 grados, sin probabilidades de precipitaciones.

El lunes se esperan entre 15 y 23 grados, con cielo parcialmente nublado, mientras que el martes habría un descenso de la mínima hasta los 10 grados, con una máxima estimada en 22 grados.

El tiempo en las principales ciudades entrerrianas

En Concordia, este miércoles comenzó con unos 12 grados y se espera una jornada con nubosidad variable. Los pronósticos consultados muestran la posibilidad de algunas precipitaciones débiles durante la tarde y temperaturas en torno a los 18 grados.

En Gualeguaychú, la madrugada registró temperaturas cercanas a los 10 grados. Para el resto del miércoles se prevé cielo parcialmente nublado, con valores cercanos a los 18 grados durante la tarde y mayor nubosidad hacia la noche.

Para Concepción del Uruguay, el panorama también será estable, con nubosidad variable. Las temperaturas rondarán los 15 grados durante la mañana y los 19 grados por la tarde, con viento predominante del sector sur.

En Victoria, se espera una mañana parcialmente nublada y un aumento de la nubosidad durante la tarde y la noche. Las temperaturas rondarán los 16 grados por la mañana y 19 grados durante la tarde.

En términos generales, el último día de septiembre transcurrirá con temperaturas moderadas y abundante nubosidad en buena parte de Entre Ríos, mientras que la atención del pronóstico extendido estará puesta en la inestabilidad prevista para el sábado.