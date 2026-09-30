Jubilados y pensionados en octubre: cuánto cobrarán con aumento y bono de $70.000

Los jubilados y pensionados en octubre recibirán un incremento del 1,66% en sus haberes. La mínima será de $435.748,51 y, con el bono de $70.000, llegará a $505.748,51. También se actualizarán la PUAM y las Pensiones No Contributivas.
Los jubilados y pensionados en octubre tendrán un aumento del 1,66% en sus haberes, correspondiente a la variación de la inflación de agosto. Con la actualización, la jubilación mínima de ANSES quedará establecida en $435.748,51, a lo que se sumará el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciban el haber mínimo.
De esta manera, los beneficiarios que cobran la jubilación mínima recibirán un total de $505.748,51 durante octubre de 2026. El refuerzo previsional permanece en $70.000 y continúa sin modificaciones respecto de los meses anteriores.
La actualización de los haberes fue establecida mediante la Resolución 284/2026. El porcentaje aplicado es del 1,66% y surge de la inflación de agosto considerada con dos decimales, de acuerdo con el mecanismo vigente para los ajustes mensuales de las prestaciones previsionales.
Cuánto cobrarán los jubilados en octubre
Con el incremento, el haber mínimo será de $435.748,51, mientras que el máximo ascenderá a $2.932.174,86. En el caso de quienes perciben la jubilación máxima, no corresponde el pago del bono extraordinario.
La Prestación Básica Universal (PBU), por su parte, quedará establecida en $199.335,05. Este valor integra el cálculo de determinadas jubilaciones correspondientes al régimen general administrado por ANSES.
En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $348.598,80. Al adicionarle el bono completo de $70.000, sus titulares recibirán $418.598,80 durante octubre.
Cuánto cobran las Pensiones No Contributivas
Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez serán de $305.023,95. Como estos beneficiarios acceden al refuerzo completo de $70.000, el ingreso total llegará a $375.023,95.
De esta manera, los principales montos para octubre quedan establecidos en $505.748,51 para la jubilación mínima con bono; $2.932.174,86 para la jubilación máxima; $418.598,80 para la PUAM con refuerzo y $375.023,95 para las PNC por invalidez o vejez con el adicional.
La actualización también alcanza a otras prestaciones contributivas y no contributivas administradas por ANSES. Entre ellas se encuentran las pensiones por vejez, invalidez y para madres de siete hijos o más, además de otras pensiones no contributivas y graciables.
Quiénes cobran el bono de $70.000
El bono extraordinario mantiene un monto máximo de $70.000. El refuerzo se acredita junto con los haberes y está dirigido principalmente a jubilados que perciben la mínima, titulares de Pensiones No Contributivas y beneficiarios de la PUAM.
No obstante, quienes tienen un haber superior a la mínima también pueden recibir un bono proporcional. En esos casos, se abona la suma necesaria para alcanzar el tope de $505.748,51, por lo que no todos los beneficiarios comprendidos cobran los $70.000 completos.